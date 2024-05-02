前往主要內容
工商時報LOGO

安勤、虹堡 下半年營運升溫

圖／本報資料照片
圖／本報資料照片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

安勤、虹堡熱門權證
安勤、虹堡熱門權證

工業電腦（IPC）4月30日迎來超級法說會，安勤（3479）、虹堡（5258）同日登場，隨著客戶庫存去化進入尾聲，接單動能回升，看好下半年營運明顯優於上半年，全年營收可望再創新高。

安勤今年首季營收15.6億元，年減25.18％，仍受部分訂單遞延出貨，工控市場復甦不如預期，以及去年同期基期較高影響，不過，公司表示，第二季許多應用都已看到曙光，包括醫療、零售、工業自動化及其他業務今年皆會成長，首季為全年谷底，業績逐季向上。

受惠智慧醫療、智慧零售等專案訂單自第二季起陸續出貨，預計營收將呈現逐季成長態勢，全年業績估高個位數成長，再創歷史新高，市場預估今年獲利有望挑戰賺進一個股本。

虹堡今年首季營收約與去年同期持平，以在手訂單來看，第二季營運動能正向，隨著公司先前耕耘的多家Tier 1客戶邁入收成期，預計下半年將有一、兩家認證完成後開始布建出貨，明年放量，對下半年營運審慎樂觀。

另以區域來看，虹堡在歐洲市場去年成長滿多，今年可望還是維持成長力道，美國反而衰退。不過，由於有多家大客戶表達與虹堡合作興趣，下半年開始導入，預料美國將恢復成長，下半年訂單展望跟預期比上半年好，今年全年有機會持續維持兩位數成長。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. Fed來鷹的？美股創20個月最糟 道瓊遭血洗 特斯拉又跌了

  2. 解密航運飆股DNA 貨櫃三雄還沒漲完 分析師首選「它」

  3. 喜迎520行情！15檔三率三升法人挺 這檔金融股超亮眼

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。