安勤、虹堡 下半年營運升溫

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工業電腦（IPC）4月30日迎來超級法說會，安勤（3479）、虹堡（5258）同日登場，隨著客戶庫存去化進入尾聲，接單動能回升，看好下半年營運明顯優於上半年，全年營收可望再創新高。

安勤今年首季營收15.6億元，年減25.18％，仍受部分訂單遞延出貨，工控市場復甦不如預期，以及去年同期基期較高影響，不過，公司表示，第二季許多應用都已看到曙光，包括醫療、零售、工業自動化及其他業務今年皆會成長，首季為全年谷底，業績逐季向上。

受惠智慧醫療、智慧零售等專案訂單自第二季起陸續出貨，預計營收將呈現逐季成長態勢，全年業績估高個位數成長，再創歷史新高，市場預估今年獲利有望挑戰賺進一個股本。

虹堡今年首季營收約與去年同期持平，以在手訂單來看，第二季營運動能正向，隨著公司先前耕耘的多家Tier 1客戶邁入收成期，預計下半年將有一、兩家認證完成後開始布建出貨，明年放量，對下半年營運審慎樂觀。

另以區域來看，虹堡在歐洲市場去年成長滿多，今年可望還是維持成長力道，美國反而衰退。不過，由於有多家大客戶表達與虹堡合作興趣，下半年開始導入，預料美國將恢復成長，下半年訂單展望跟預期比上半年好，今年全年有機會持續維持兩位數成長。