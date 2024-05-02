維格餅家鹹芋泥酥 上市

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台灣料理包涵閩南、客家、眷村、原民、新住民等體現多元文化融合，發展出享譽國際的當代飲食文化。維格餅家以老師傅製餅工藝，結合台灣美味料理，傳承古藝台灣味。

鹹芋泥是台菜功夫料理，維格餅家將新鮮大甲芋頭熬煮至綿密口感，佐以蔥酥調理到完美比例鹹芋泥，搭配特製的麻吉和鴨蛋黃，以純手工桿出層次分明的酥皮包覆，鎖住芋香料理的美味精心烘焙。

維格餅家鹹芋泥酥目前推出兩個口味，鹹芋泥紫晶酥和鹹芋泥蛋黃酥。鹹芋泥紫晶酥有似紫玫瑰花瓣的外表，紫水晶的內餡，厚工酥嫩外皮搭配鹹芋泥Q彈麻吉，交織唇齒餘味存香；鹹芋泥蛋黃酥有千層工藝的酥脆表皮，特製鹹芋泥包覆鴨蛋黃內餡，巧妙搭配完美融合，濃郁口感後韻底藏。

維格餅家創始鹹芋泥酥，產品概念源自隨時享用和方便帶走的台灣味道。在旅遊行程中，除了現場品嘗當地美味料理，又能帶回鎖住功夫台菜的好滋味，方便跟親友分享，芋遊九份～維格餅家結合藝術設計師，開發第二代VI視覺識別設計，將清新文藝生活風格融入在九份門市。5月份開幕，試營運期間到九份門市消費滿777元，贈送市價60元鹹芋泥紫晶酥或鹹芋泥蛋黃酥一顆；6月份高雄義大世界123廣場新店開幕，後續也會在台北永康商圈展店，敬請期待，充滿藝術風格的新視覺，溫暖柔美的色調搭配簡約幾何圖紋，今天您問候心情幾何了嗎？也記得問候您的家人、朋友和您想問候的人。