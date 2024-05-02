程逸CNC內孔車刀 助產線高效運轉

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

以CHENG YI、LJR雙品牌行銷全球，程逸公司（CHENG YI）以卓越技術與經驗為基礎，不斷的挑戰德國、瑞士領導品牌，所提供之車床零件製造整合服務，產品精度與可靠度已超車國際品質，CNC內孔車刀經實測耐用度較國際領導品牌達3倍之多，30秒內快速輕鬆換刀的定位設計，成為產線隨時高效運轉最佳幫手。

程逸公司以超越國際領導品牌為最終目標，所生產之車床筒夾、車床導套最高同心精度已達0.003mm以內，產品精度已逼近日本水準，現今HSS筒夾生產內孔範圍0.5～65mm，鎢鋼筒夾、導套生產內孔範圍0.5～51mm，並生產出陶瓷導套可供不銹鋼加工專門使用，更能滿足要求日益精進加工條件。

工欲善其事，必先利其器。程逸公司總經理廖國溫說，刀具卻是CNC車床加工中重要的一環，一把刀可靠度，就可能影響整條自動線正常運轉。程逸公司致力提供解決方案，導入德國五軸磨床生產設備，採用德國和日本進口材料，取經全球領導品牌，青出於藍，更勝於藍。經過一體加工成型設計工藝，輔以精心調校與設計，程逸CNC內孔車刀（螞蟻刀）排屑順暢，耐用度遙遙領先國內業者，甚至超越以色列等國際大品牌，經實測耐用度可達2到3倍之多。

「我們希望讓每一個人都能輕易快速更換刀片！」廖國溫說，傳統刀具更換步驟繁瑣，讓年輕人不願投入，產線世代交替不順，夜班缺乏師傅監督下，常因為外勞或新手刀具更換的一時疏忽，導致不良品或產線停擺影響交期或產值。程逸CNC內孔車刀刀頭採快速定位設計，就算是生手也可以在30秒內快速換刀，不用對刀、補刀，就能直接進行加工，節省人力成本，更力助生產線隨時高效運轉。

目前全世界合作車床廠、銑床廠，送料機已達64家，行銷歐、美、亞洲等28國，程逸提供之滑套、筒夾襯套、拉桿、前蓋、導套外襯套、筒夾襯套、無動力刀座、動力刀座、筒夾、導套、鑽孔軸、ER筒夾、止水筒夾、攻牙筒夾等電腦車床零配件皆經程逸嚴選設計，搭配專業顧問諮詢服務、一站式購足需求，是各大車床機械廠提升競爭力合作首選之一。