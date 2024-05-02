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最高降幅逾3成 第一季手機降價榜揭曉

  • 工商時報 簡立宗

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安卓旗艦機大亂鬥，各大品牌祭親民價搶市！傑昇通信統計2024年第一季降價手機排名，第一季降價榜單機降幅範圍在4％～33％，總降幅則是14％～43％不等，三個月內降價金額最高是排行冠亞軍的Google Pixel 8（8GB/128GB）、8 Pro（12GB/128GB）降4千元；累計總降價金額最多的則是三星的商務摺疊旗艦機Galaxy Z Fold5（12GB/512GB）降18,898元最多。

手機賣不動的情況愈演愈烈，全台最大通訊連鎖門市─傑昇通信觀察第一季降價榜機型，進榜的機型以安卓高階旗艦機為主，顯見旗艦機仍以價格下探，來降低消費者入手門檻，增加換機意願；從單機來看，第一季降價榜降價4千最多的冠亞軍機型，分別是Google Pixel 8（8GB/128GB）及Pixel 8 Pro（12GB/128GB），目前都有近2成的降價，對消費者而言，當前的性價比已達上市以來的甜蜜點，現在入手正是時候。

第一季降價榜降價機型最多的品牌是三星，共占六席之多，除了商務旗艦Galaxy Z Fold5系列、Galaxy S23 FE（8GB/128GB）進榜，季降幅最高的單機則是Galaxy A25（6GB/128GB），上市才三個月左右，不僅相機有OIS光學防手震，搭配6.5吋螢幕，同時還有5,000mAh大電量，無論是做為主力機或是備用機都很適合，還在新機階段就有高達33％的降幅，性價比相當高。

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