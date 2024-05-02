慈陽集團致力綠色永續及淨零轉型

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慈陽集團「從鋅開始」為地球環境永續善盡地球企業公民責任，在董事長蔡圖晉的卓越領導下，全力投入「綠色永續」及「淨零轉型」，並展現豐碩成果，堪為台灣扣件產業「永續」典範。

慈陽集團為國內第一家取得單一金屬（鋅）事業廢棄物再利用許可執照的廠家，以先進技術回收熱浸鍍鋅廢鋅生產高附加價值的氧化鋅及再製鋅錠，並鑒於地球環境永續議題，13年前便將生產設備燃燒能源用的重油更換為乾淨能源的天然氣，並於高雄路竹廠大量植栽（全廠綠化面積超過40％），同時斥重資投入熱氣回流、二次燃燒設備及太陽能發電設備。種種的努力之下，鋅100％回收，製程設備更換潔淨能源後，可減少累計60％碳排（估計年減7,613噸排碳量），累積節能達40％，慈陽集團為地球永續善盡企業公民責任。

從螺絲扣件→熱浸鍍鋅的表面處理→收集熱浸鍍鋅製程的下腳料（廢鋅）→將廢鋅提純熔煉後成為再製鋅錠→將再製鋅錠透過法國法生產高純度的乾淨氧化鋅，讓台灣扣件產業提升為「綠色永續環保產業」，慈陽集團扮演了關鍵角色。

居全球氧化鋅生產製造領導地位的慈陽集團，旗下慈陽金屬工業民國74年創立於高雄，為螺絲螺帽熱浸鍍鋅業龍頭，董事長蔡圖晉有感鋼鐵業等在熱浸鍍鋅製程中，所產生的大量廢鋅渣會對環境造成威脅，為此斥資數億元於1998年成立慈陽科技，自行回收廢鋅及重新提煉為高附加價值的氧化鋅及再製鋅錠。

如今，慈陽集團的氧化鋅於台灣的市占率80％，取得ISO 9001、ISO 14001、ISO 14064-1、歐盟REACH、韓國K-RACH的國際認證，正在進行取得UL-2809認證中，產品獲廣泛應用於製銅（水五金）、電子（被動元件等）、陶瓷、橡膠（輪胎）、塑膠、製鞋、飼料、化妝品（如女性防曬乳等）、健康食品、醫藥等，與諸多產業發展息息相關。長期供應國內外客戶，包含正新、南港、建大、BRIDGESTONE、YOKOHAMA、SUMITOMO、KUMHO等知名大廠。

台灣螺絲公會理事長、慈陽集團董事長蔡圖晉表示，慈陽集團資源再生的堅持是「不浪費、不造成汙染、永續發展」。為此，慈陽科技回收熱浸鍍鋅廢鋅渣再純化氧化鋅時，堅持不使用濕式化學法生產高利潤卻會排放大量廢水、廢土汙染之化學法活性氧化鋅，而堅決採行「乾式間接法國法氧化鋅」生產技術，具有品質高且穩定、製程無廢水、無廢土汙泥、無環境危害等特點，完全符色綠色製造的概念。

慈陽科技基於對環境永續經營的理念，使用先進的蓄熱式燃燒系統與熱交換系統，將製程中的熱氣回流，進行二次燃燒大幅降低天然氣的使用量，屬於綠色環保工廠，完全符合政府VOCs、Sox、Nox、懸浮微粒之要求規範。

慈陽科技亦持續於智慧化、數位化之生產技術與設備精進，氧化爐以電力節能減碳、恆溫控制，加上製程控制與粉末回收設備的有效調控，產品的品質穩定且可有效控制粉末粒徑大小與區分等級。

慈陽集團將在2024台灣國際扣件展的「綠色永續專區」盡展該集團多年來「綠色永續」及「淨零轉型」的豐碩成果。