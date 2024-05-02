台鋼科大×君毅高中締結教育策略聯盟

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台鋼科技大學與苗栗縣的君毅高中於日前舉行教育策略聯盟簽約儀式，加強兩校教育、研究、產學合作及實習機會，積極培育學生畢業即就業的專業人才。

台鋼科大校長陳天惠指出，君毅高中在技職教育領域的優秀表現名聞遐邇。台鋼科大將為君毅學生提供入學獎助學金、教學支援，以及圖書館和各類教學設施資源共享。對於弱勢學生，台鋼科大提供四年免學雜費、住宿費以及每月高達1萬元的助學金，而其他學生也將享受國立大學的收費及兩年免住宿費的優惠措施，歡迎君毅優秀畢業生選讀台鋼科大。

此外，台鋼科大也提供台鋼集團各企業的資源，從學生入學起到畢業後，台鋼集團遍及全台的近50家的各大企業都可以提供學生實習和打工機會，以近期新納入台鋼集團版圖的連鎖速食漢堡王（Burger King）就非常受到學生歡迎。甚至，台鋼集團在海外，除了非洲，在世界四大洲都有營業據點，這些都將是未來君毅中學畢業生進入台鋼科大就讀後，優先可以發展的據點，為學生提供全球豐富資源職業發展平台。

君毅高中校長林慶旺表示，透過此次合作君毅將獲得更多大學端人力與教學資源，進一步提升學校的競爭力。他強調，未來君毅學生選擇就讀台鋼科大，將享有優質的就業前景與保障，可望造福學生及其家庭。