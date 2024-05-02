樹德科大電競娛樂系 畢展創意滿滿

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樹德科技大學電子競技與電腦娛樂科學系（電競娛樂系）113級畢業成果展「E-topia競界的彼方」日前圓滿閉幕、賽事內容包括虛擬製播、XR娛樂競速、賽事裁判研究、虛擬網紅實境互動等，展現畢業生豐富才華及專業素養。

校長王昭雄勉勵同學，畢業專題成果展是為學生們提供一個自我展現、交流分享的平台，也是總結式課程的展現，期許同學透過充滿活力且具創意的電競盛宴，讓大家對該領域有更深入的了解與認識。

副校長蘇中和提及電競產業是一個龐大的產業鏈，提供豐富的就業和發展空間，本次畢展是全國唯一以總結式呈現電競系師生長期辦理與參與電競活動，也積極參與後勤支援工作內容，讓學生深入瞭解產業運作，實現學術和產業之間的緊密聯繫，促進自我學習和專業技能提升。

由李寅彰老師指導的畢業生劉祐廷，今（113）年甫榮獲113文化部辦理文化獎項及電子競技專長類別替代役，以及2023星光電競大賞「射擊類新人獎」。劉祐廷（遊戲帳號：MiLuan）在大學求學期間，因光榮戰績稱霸《特戰英豪》，目前已獲職業隊簽署。戰績涵蓋各大賽事：「2023 Red Bull Campus Clutch校園英豪爭霸戰」全國總冠軍，獲Red Bull贊助，前往土耳其參加世界賽。

畢業聯展將於5月16日至19日移師高雄駁二藝術特區蓬萊區倉庫B3青春設計節登場，歡迎請把握機會前往觀賞。洽詢電話：（07）615-8000轉6602，樹德科大電競娛樂系。