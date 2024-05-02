灆海生技以農業生技創造生命永續

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以研製甲魚胚胎幹細胞保健產品獲兩岸高階企業菁英青睞的臺灣灆海生技，繼獲亞洲（農業生物科技）十大創新科技貢獻獎及（生物科技）十大最具投資價值品牌後，由於其所發展之農業技術深具啟發生命永續，受聯合國相關單位之邀，將於5月上旬前進聯合國紐約總部，接受頒獎並發表演說。

該公司執行長蘇秋蓉表示，聯合國前秘書長潘基文曾講過，「企業是實現聯合國可持續發展目標的重要合作夥伴」。因此，灆海生技與國際上更多的企業共同承擔更多的社會責任，豐富與優化企業及發展生態，逐步建構可持續發展的企業價值觀，此次獲邀參與聯合國盛會，實是莫大光榮，事實上灆海生技推動自然環境養殖已有多年，推動的即是人類與環境的永續存在，也就是代代相傳的生命永續，這與全球企業戮力推行的ESG（E環境保護、S社會責任、G公司治理）企業精神不謀而合。

蘇秋蓉指出，灆海生技的生技創新，係以人、產業發展及自然和諧共生為出發點，致力於探討全球健康議題；其因應大健康產業所開發的「甲灆寶」，係利用三至五天的甲魚胚胎幹細胞萃取，有超過40種以上天然營養素，是距離健康最近最天然營養聖品，今有幸成為臺灣眾多廠商唯一前進聯合國宣揚企業品牌與生命價值的企業，並與西方知名企業品牌交流，這絕對是今（2024）年臺灣的企業盛事。

灆海生技之所以能成為亞洲生技領域的標竿企業，即是將農業養殖技術結合科技創新，以完美的保健產品，實現健康、美好的未來，近期有日本、韓國、泰國、越南等保健產品通路商爭取代理行銷。洽詢電話：0978-139-399，網址：https://biobluesea.com。