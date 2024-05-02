凌聚農業 翻轉智慧農業新思維

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因應全球數位轉型及永續農業發展趨勢，凌聚農業針對農產業生產端、加工端、銷售端、物流派車等，設計符合產業使用需求的系統產品，以資訊科技的全面應用，打造一條龍式的創新解決方案，積極推動農業智慧化發展。

凌聚農業擁有多年農資經驗與一群專業顧問團隊，透過大數據資料分析應用能在氣候極端變遷下，助農民掌握自身農業概況，凌聚農業總經理林靖祐表示，從農作物初生長，到成為農產品至客戶手上為止，皆有相對應的智慧農業解決方案滿足不同階段的管理需求，透過「智耕雲」、「智鮮雲」即時環境數據監控，全方位掌握生產數據。

在採收完成後的進貨、分級、入庫、截切、加工、理貨、銷貨甚至是財務等管理階段，「凌聚農業ERP」可輕鬆實現農產流通全程溯源，進入銷售方面，透過「農易訂」智慧化訂單APP，完整記錄交易資訊，即時掌握銷售概要，配合「農易查」囊括全台九大農產市場行情價，洞悉過去與預測未來三天蔬果漲跌趨勢，最後則由為農業物流派車需求打造的「農易配」，在接收訂單後，確保派送任務萬無一失。

未來，凌聚農業將致力於協助整個食農產業鏈的雙軸轉型，導入減碳永續的專家顧問和農業生產專家團隊，提供更有效的支援，陪伴農友一同成長，為農業社會提升更多的產業價值及利益。