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花蓮丘丘‧森旅 推平安出遊優惠

  • 工商時報 林宜蓁

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花蓮丘丘‧森旅CHU Resort即日起至6月30日止推出「平安出遊優惠專案」，民眾於官網預定平日入住，出示入住日或退房日「台鐵紙本火車票、台鐵電子票證」或「設籍在花蓮、台東身分證件」憑證，每張可折抵「丘丘‧森旅館內消費500元」，每人最高折抵一張、每房依照入住人數最高可折2,000元。同時加碼假日入住不加價，再省2,000元；預定「一泊二食專案」則再加贈兩位6～11歲兒童免費入住。

同時加碼假日入住不加價，再省2,000元；預定「一泊二食專案」則再加贈兩位6～11歲兒童免費入住。最強攻略可搭配「三天兩夜晚鳥假期」專案，安排周五晚上8點後入住、周日退房，不請假、享折扣，原42折優惠8,490元，搭配雙人入住台鐵車票省1,000元，相當於慢城假期每晚僅3,745元起，專案一泊一食包含每日早餐，可自主規劃安排於園區體驗漫日活動，或是安排鳳林在地美食行程，享受慢城的獨特氛圍。

震後的花蓮陷入觀光業以來最大谷底，位在花蓮縣鳳林鎮的丘丘‧森旅CHU Resort表示，在地震過後皆完成人員安全確認與整體設施檢修，獨棟森屋設計降低地震對建物直接影響，現階段殷切期待重建旅客對於花蓮旅遊的信心，故推出「平安出遊優惠專案」，以實質回饋感謝支持震後復甦的旅人，能一起回到這片黏人的土地。

此外，附設在丘丘‧森旅CHU Resort館內的「舒漾餐廳 Knsuyang」與距離花蓮市區最近的溫泉「二子‧泉旅Onsen Futagoyama」，推出「春遊慢旅‧溫泉饗宴」專案，即日起至5月31日期間訂位晚餐用餐，即享四人同行一人免費，原價6,720元優惠價格4,800元，包含四位旅客享用舒漾餐廳百匯料理，專案優惠用晚餐後，可選擇雙人湯屋兩間或家庭湯屋一間泡湯50分鐘。

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