台股ETF受益人創高 高股息占七成

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今年受益人數增加最多前十大台股高息ETF

台股ETF的受益人最新一周再增加10.77萬人，總受益人從去年底的607萬來到824萬人續創歷史新高，今年來也增加217.4萬人，其中台股高息ETF受益人更是成長驚人，從去年底388萬人已來到599.95萬人，下周將挑戰600萬人大關，占整體台股ETF受益人的73％。

以個別基金來看，群益台灣精選高息ETF受益人數今年增加34.19萬人最多，其次新成立的元大台灣價值高息增加28.66萬人、復華台灣科技優息增加18.82萬人，總計共19檔高股息ETF今年來共增211.9萬受益人，整體台股ETF今年增加217.4萬受益人中，高股息ETF就占97％。

市場法人分析，投資人偏愛穩定配息的台股ETF，但一定都不希望賺了股息、賠了價差，因此存股也要考量成份股企業獲利成長性，及高股息ETF配息後的填息實力，因此會填息的高殖利率股，往往備受市場青睞。

進入配息旺季，除連續多次配出高息的群益台灣精選高息ETF，受益人數最多高達124.8萬人的國泰永續高股息ETF在30日公告本季預估配息0.51元，換算年化配息率逾9％，創基金成立來最高，且以過去幾季配息紀錄來看，有向上成長趨勢，成立以來100％填息，近四季平均填息天數僅4.5天，可望續吸引投資人關注。

投信法人表示，台股這波隨美股展開多頭上攻以來，指數已挑戰2萬點大關，均線也維持多頭排列，短期市場熱度的確相對偏高，但拉長時間觀察，在這次AI產業循環中，台灣已占到極佳的產業位置，後續將可帶動出口產業進入成長週期，並帶動整體經濟成長動能，資金面持續寬鬆下，今年仍可望呈現多頭趨勢，使得台股ETF買氣預期也是欲小不易，仍可望受資金青睞。