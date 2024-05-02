中信銀巨災保險債券 詢問熱

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中信銀行日前攜手波士頓顧問公司（BCG）發布《2024臺灣超高資產客群財富洞察報告》，面對動盪的世界局勢、異常氣候等因素，高資產客群採取謀定而後動，7成受訪者格外重視地緣政治風險對資產帶來的影響。中信銀亦發現，近期法人圈詢問度高的「巨災保險債券」，可提供客戶掌握極端氣候帶來的新契機。

中信銀行指出，有鑑於高資產客群往往綜觀全局，先考量人員、財產、股權的分配架構與移轉成本，再做出資產配置策略，因此更在乎銀行能針對其不同運用目的之資金，提供合宜的投資組合配置。

尤以著重「資產增值」的新富世代，重視資產配置納入與傳統市場低相關性的產品，如巨災保險債券、避險產品等，以追求降低波動、風險分散的效果，及資產成長的機會。

截至2024年3月，中信銀高資產客戶達1,822人、資產管理規模達1,848億元，除著眼於客戶財富度，更優先以具投資經驗的專業投資人為邀約對象，滿足高資產客戶從個人、家族到企業需求，其資產多元配置於非存款部位達7成，相較整體財管2.0市場資產配置比例僅5成，顯見中信銀相當洞悉高資產客戶需求，並致力於多元化產品創新，為首家發行「境內外幣結構型金融債券」的業者。

中信銀指出，近期巨災保險債券成為新焦點，但並非指特定某檔標的，而是泛指一種證券化商品範疇及類型，由保險公司或再保險公司透過特殊目的公司，將一籃子颱風、地震、洪水的保單，經過證券化流程包成債券，亦可稱為保險相連債券（Insurance-Linked Securities,ILS）。

中信銀指出，這類資產最為法人或退休基金所青睞的特性是，巨災保險債券的績效主要與自然災害事件發生與否有關，與股票、債券等一般傳統金融投資工具相關性較低。因此，它們有可能在金融市場大幅波動時提供穩定的報酬，同時分散投資組合的風險，更可以對整體社會對抗自然災害的韌性做出貢獻，也因此成為吸引國際大型退休基金或法人機構目光的主要理由。但中信銀也提醒，巨災保險債券特性與一般債券不同，仍具有一定風險，投資人應視自身風險承受能力再行配置。

中信銀長年服務高資產客戶，今年更推出虛擬家族辦公室概念的家族財富治理2.0，服務觸角擴大至金融資產、家戶保單、股權、不動產四個面向，透過系統性架構，協助客戶預判風險、梳理潛在議題，並結合第三方專業機構，提供諮詢與加值服務，以客戶關係經理為單一整合窗口，提供全方位的豐富資源網絡。