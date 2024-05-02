零股交易人氣王 高股息拿下

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今年來台股零股成交日均量前十名

零股交易一直是小資族、存股族的重要指標，統計今年以來至4月底台股零股交易情況，其中擁有穩定高息配息政策的群益台灣精選高息ETF（00919）最受小資族青睞，今年來零股交易日均量157萬股，勝過台積電，成為台股最佳小資人氣王。觀察前十大排行中，高股息ETF就占六席，凸顯台股高息ETF的存股價值持續受投資人喜愛。

回顧近幾年台股零股交易日均量年度名列前茅常客，2020年時仍為台積電、聯電、玉山金、元大高股息等，2021年因航運股大翻身，零股交易集中在台積電、長榮、陽明、聯電等。到了2022年，台股ETF明顯竄起吸引了小資族注意，前幾名熱門零股交易除台積電，就由國泰永續高股息、元大台灣50、元大高股息等ETF包辦，去年更是除了台積電以外，復華台灣科技優息也竄升第三大熱門零股交易，前五大熱門零股交易股中，有四檔都是台股ETF。

今年以來高股息ETF投資熱潮持續，統計至4月30日止，群益台灣精選高息超越台積電成為今年以來零股交易日均量最高的個股，今年新募集的兩檔高股息ETF也在零股熱門交易前十名之列，總計前十名中有六檔是高股息ETF。

投信法人表示，主要是因為近年來國內高股息ETF不論在配息率或者填息實力上都有不錯的表現，加上新發行的高股息ETF有低發行價的誘因，加上去年金融股的股息令市場失望，在整體台股市場存股風潮持續下，轉向「存高息ETF」成為另一股新的資金浪潮，從零股交易的轉向上就可看出。

展望台股後市，群益投信指出，目前股市氣氛仍佳，惟股市漲多後須提防過熱的修正；中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。

操作策略可趁大盤漲多拉回時布局看好的成長型產業及類股並長線持有。