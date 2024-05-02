NISA利多發酵 日股升勢可期

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日本股票基金近一月績效十強

受全球股市動盪影響，日經指數走勢波動度劇烈。法人表示，日本NISA制度自今年起上路，近期的修正加大日本散戶投資力道，在日股類股快速輪轉下，晶片股持續疲弱，反觀中小型股表現較強勢；由於NISA利多效應才剛開始，預期未來在內外資雙引擎帶動下，有望進一步推升走勢，建議投資人可定期定額布局。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊指出，日本NISA制度啟動後，3月份股市震盪期間，日本散戶大量進場，不論是交易金額或是成交量都有顯著性的成長，預期當日本當地散戶開始進場後，將會進一步推高海外投資人的信心，並帶動股市活絡。

預期日經指數去年已漲高，今年走勢波動會較劇烈，不建議投資人重壓單一產業，因為當賣壓來時較難展現韌性；除此，預期在產業類股快速輪動下，部分先前漲多的半導體類股將休憩，而中小型股有望迎補漲行情。

野村資產管理認為，日本股市可謂脫胎換骨，多頭行情才剛剛開始，加上在三大利多，包括長期價值面被低估、薪資上漲帶動內需與經濟回溫以及公司治理革新的帶動下，仍有極佳的成長潛力，值得加碼布局。

野村資產管理日本策略價值協管基金經理河野光成分析，國外投資人自去年開始大幅加碼日股，根據東京證券交所統計，去年4月到今年3月，外資買超日股金額約7.7兆日圓，創十年最高水準。今年日本央行正式宣布結束2016年實施至今的負利率，並取消殖利率曲線控制（YCC），利率政策回歸正常化，除政策不確定性的利空排除，也意謂日本正式擺脫通縮環境，反而是項長線利多。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧強調，亞洲股市中日本、台灣與韓國都有投資機會，因為這些市場主要的製造出口皆為電子零組件，相較於其他非科技的製造，科技製造的週期自去年第四季以來已明顯轉佳；市場預估企業獲利可望自第二季起再次轉佳，這些國家股市第二季都各有機會。