日圓狂貶 趁勢布局日股基金

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日圓一貶再貶，法人認為，日圓已很便宜，但未來不排除還有續貶值空間，這時投資人逢低買日圓，再投資日股或日股基金，實是不錯的選項。

富達國際表示，預估日本央行貨幣政策正常化將循序漸進，日圓不會快速升值，而基本面與企業獲利應可持續支撐日股漲勢。

除了基本面與結構性改革，市場也更加觀察通膨和工資上漲的良性循環是否持續，預期日本央行將視第三、四季通膨和工資上漲循環情況，今年可能再升息一次，若再加上美國聯準會降息時程延遲，日圓可能不會有強勢表現，弱勢日圓則將推升日股，包括企業營運和治理的改善，皆有利日股表現。

野村資產管理日本策略價值協管基金經理河野光成（Mitsunari Kawano）預期，今年日圓兌美元約會在150日圓～160日圓之間整理，如美國經濟強勁，美國聯準會沒有升息的話，日圓對美元會慢慢地貶值到160日圓，若持續貶破160日圓，因期間貶幅過大，相信日本央行會進場干預。預估日本央行在下半年可能會有二次升息機會，每次1碼，合計會升2碼。

除此之外，摩根資產管理環球市場策略師林雅慧強調，美日利差目前仍大，短期之內不容易收歛，也是日圓繼續走貶主要的原因，因日股具上漲潛力，買進日圓之後再去投資以日圓計價的日股或日股基金，是不錯的投資選項。