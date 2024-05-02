債券殖利率揚升 資金續湧

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短中期公債殖利率持續走高，雖使得債券價格走跌，但資金依然前進各種債市。法人表示，目前殖利率水準相對高，吸引坐領息收的中長期投資人續挺進。

富蘭克林投顧分析，主要是因第二季起金融市場投資變數增多，除美國聯準會貨幣政策外，股市已來到高檔回檔震盪、美國總統大選與通膨降速等。若要提高整體資產防禦力，債券資產是投資人認為的首選。

目前應選擇投資的債券類型，投信法人各法人見解不一，如台新投信、第一金投信、法銀巴黎投顧等多家法人看好投資級債券的投資價值；富蘭克林、聯博等建議複合債；凱基投信認為只要慎選標的，非投資級債可以為投資人帶來好收益；另有法人認為，新興國家的政府債評等佳，也是投資人選項之一。

第一金投信指出，根據投資機構統計數據，第一季美國高評級債券信評調升家數達283家，也有7家由非投資等級調升至投資等級的明日之星，但信評被調降家數有75家，另2家由投資等級調降至非投資等級的墮落天使，此結果可看出美國投資級債券信評維持正向。

富蘭克林坦伯頓美國政府基金經理人保羅．維克強調，從多項經濟數據顯示美國通膨降速遞緩甚至可能回升，市場對聯準會降息的樂觀值正在消退中，即使如此，因現階段各類債市殖利率高於過去10年均值，債券具吸引力。在升息終止、等待降息期間，收益機會依然可期，複合債券型基金可靈活調整標的配置及兼顧領息收益需求。

凱基美國非投等債預定基金經理人鄭翰紘說，以債息收入作為優先考量下，建議選擇中短天期債券，避免市場對利率政策預期不明朗時，造成的利率波動過度，即使投資非投資級債，仍宜挑選債券信評較佳的BB級、B級。