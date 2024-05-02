3檔印度基金 淨值創高

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近期雖然全球主要股市高檔震盪，但統計新台幣計價主級別海外基金，有三檔淨值創新高，清一色都是印度基金。法人表示，印度經濟基本面強勁，大選的正面效益陸續發酵，股市上升趨勢不變。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，印度通膨續緩、投資加速帶動景氣維持熱絡，3月CPI年增率4.85％低於前值與預期，自去年底以來維持降溫走勢，主要受惠於國內燃油價格下降所致，核心CPI年增率更是從去年3月開始一路下滑至今，已低於印度央行4％目標通膨，令貨幣政策有更多操作空間。無論從貨幣政策或經濟層面來看，印度經濟維持熱絡的情勢料將持續，有利於股市再創新高。

另，野村印度潛力基金經理人陳亭安分析，印度政府已批准「印度AI使命」計畫，預算共計1,030億盧比（約12.5億美元），將用於開發運算基礎設施和大型語言模型，希望實現讓AI在印度扎根和讓AI為印度服務兩大目標，顯見中長期投資利多持續發酵。

瀚亞印度基金經理人林庭樟也強調，印度央行持續對印度經濟維持成長與樂觀的論調，但也提及通膨可能存在上調風險，尤其是食品價格與能源價格上造成的波動，因此對降息預估將偏向謹慎態度；所幸經濟在多項評量標準下，接連達到歷史新高或高原向上的趨勢，目前經濟無須透過貨幣寬鬆，就能達到穩定擴張態勢。