前兩月寵物險 損率維持高檔

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寵物綜合險近年投保及賠款概況

依據保發中心統計，寵物險前二個月平均損率高達96％，雖低於去年全年平均損率108％，但損率仍不理想。產險業者表示，主要是舊版寵物險雖已下架，但保單仍在有效期，今年仍繼續理賠中，新版寵物險損率則已可控。

目前只有四家產險推出寵物險分別是國泰產、旺旺保、富邦產以及明台產，明台產寵物險只限特定通路銷路，市占率排名分別是國泰產、旺旺保、富邦產等。若依今年寵物險理賠情況來看，明台產和富邦產損率都逾100％，國泰產和旺旺產損率已降至40％以下。

國泰產險截至今年2月底，今年承保件數逾2,300件，保費超過1,000萬元，新保件提供7歲以下犬貓投保，續保最高可至14歲。國泰產指出，目前損率尚屬可控，後續持續關注市場損率概況及商品分析比較，並定期就承保範圍、理賠金額、理賠原因、商品結構及商品保費等作檢視，同時也會隨著客戶投保需求，適時調整商品內容。

旺旺友聯寵物險是透過線上投保，旺旺保說明，飼主無須提供實體寵物登記證並首創指定獸醫院診療機制，診療資料均採數位化傳輸，也不必再額外索取診斷證明及醫療單據，加上醫療費用保險無自負額，除了皮膚或毛髮的疾病在保險期間內有賠償兩次的限制，其餘皆無理賠次數的限制。因此，該公司寵物險今年前二個月即銷售逾1,700件，市占近30％。

富邦產險新版寵物險專案是在去年12月推出，富邦產強調，寵物若沒有健保，如生病或發生意外，飼主可能要支付高額的醫療費用，新寵物險專案在保險期間內，醫療費用累積最高可賠償至12.6萬元，同時提供寵物侵權延伸賠付責任、遺失30日內之協尋廣告費用、寄宿費用及喪葬費用等五大保障，因此，該新專案開賣之後，整體銷售及理賠狀況良好。

舊版寵物險下架後，明台產險說明，新寵物險自去年8月開始銷售，月平均銷售約200～300件，今年前二月損率是205％，主要是用簽單保費計，以滿期保費估算，損率約在65％左右。