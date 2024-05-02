日銀疑干預匯市 國際金價漲

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雪梨金市各天期平均數

由於國際金價與美元強弱有關，當日本央行出手干預日圓貶值，國際金價也受影響小幅上漲，統計29日國際金價一度受到疑似日本央行拋售美元干預匯市，金價出現小幅上漲。

臺銀最新報告指出，上周金價下跌超過50美元，結束連續五周收紅，近日進入區間盤整。29日雪梨金市以每盎司2,336美元開市，受到美國3月核心PCE年增率高於預期影響，市場預期美國聯準會降息時程延後，金價一度下挫至2,320美元。

歐美盤時段，日圓於兌美元日間一度貶破160日圓大關，之後又反轉急升至155～156日圓區間，市場推測日本央行於日圓疲軟至34年新低後出手干預，進場拋售美元，打壓美元指數短線承壓震盪於105.7之下，因此帶動金價漲至2,344美元。

不過，後續因中東局勢惡化的風險降低，同時市場靜待本周聯準會利率決議與後續對降息的態度，買盤轉趨觀望，美元指數也呈現震盪盤堅，壓抑了金價，最後報價2,334.44美元，單日跌幅0.14％。

台銀分析，觀察美國經濟數據普遍優於預期，通貨膨漲各項指標降速趨緩，甚至有反彈的跡象，也讓市場對聯準會今年內降息的次數預期不斷下修，甚至完全不降息的機率上升至突破20％，導致金價可能繼續下行測試2,300美元；不過，黃金下檔買氣不弱，且中東地區仍不平靜，不排除未來在避險需求入場下，金價仍有機會反彈挑戰2,350美元。

臺銀認為，根據外媒調查，目前國際黃金交易商、分析師、交易員等專業人士，仍有7成看好近期金價，2成認為金價持穩，看壞僅少數；一般投資人中，也有近半數看漲，3成看空。整體來說，認為盤整的人數增加，但看跌的人數也減少。