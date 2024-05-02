比特幣走勢 不如預期

比特幣減半事件發生後，比特幣價格似乎未如市場預期攀升，反而有些微下跌的趨勢，4月30日比特幣價格約6.3萬美元，幣圈專家指出，就宏觀經濟方面來看，投資人可能因為面臨通膨壓力和央行的利率政策不確定性而選擇觀望，各國對虛擬貨幣的監管也使得華爾街多持看空態度，市場因素則是因為已提前反映減半消息。

根據Coinbase報告，今年比特幣減半於4月20日生效，固定區塊獎勵從6.25 BTC減少至3.125 BTC，並將比特幣的日通膨從 6,000萬美元降至3,000萬美元。市場預期比特幣減半事件發生後會有一波牛市漲幅，但目前的價位看起來似乎不如外界預期，HOYA BIT加密貨幣交易所指出，可以從宏觀經濟因素和市場因素來分析，首先，宏觀經濟因素有通膨壓力和央行對於利率政策的不確定性，投資人可能會選擇觀望，這種市場情緒是影響因素之一。

HOYA BIT交易所表示，其次是比特幣受到機構投資人的青睞，但隨著這些機構大量投入資金，比特幣價格也開始受到上述宏觀經濟因素的影響加劇；其三是各國紛紛加強對於虛擬資產的監管措施，華爾街因此多持看空態度，認為市場增長將會放緩，這使得部分比特幣用戶的信心下降，進而影響比特幣價格。

從市場因素來看，HOYA BIT交易所分析，市場似乎已經提前反映比特幣減半的消息，從去年10月的2.6萬美元到目前6.3萬美元，顯示價格波動已有部分被市場消化並反映在價格上。根據歷史數據，比特幣在減半後通常會經歷一段時間的價格盤整，才會有創新高的可能，特別是今年比特幣ETF通過、大機構加入投資等不確定性因素增多，使價格波動較往年更大。整體來說，綜合宏觀經濟因素和市場因素的影響，比特幣的價格比線可能不會像過去一樣劇烈。

Rybit加密貨幣交易所認為，減半後沒有飆漲這部分有幾個原因，首先，可能是因為市場已經提早反應了，其次是因為比特幣獎勵減半可能會使礦工們決定將部分比特幣獲利了結，以補貼未來的獎勵收入降低。以過往三次的數據來說，通常是在減半後的半年到一年後才達到新高點，在此之前市場會有震盪與盤整的情況都是合理的。