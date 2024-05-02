彰銀信託宣導行腳計畫 開跑

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偏鄉傳播愛，彰化銀行信託2.0「村里辦信託宣導行腳計畫」近日開跑，首站前進彰化縣芬園鄉溪頭村舉辦「信託宣導活動」，與民眾面對面傳遞資產保護、預防詐騙、安心養老等重要觀念，逐步為民眾建立信託基本觀念，強化對財產安全等議題的認知。

台灣將在2025年邁入超高齡社會，面對銀髮海嘯的來襲，醫療照護規劃與財產安全之保障已成為未來社會不可迴避的重要議題。彰銀建議民眾可先透過「高齡評估試算表」盤點目前資產及預估各項費用與收入，推算退休金準備是否足夠，藉由評估結果找尋對應之各項風險防禦工具，如安養信託、保險金信託等，為人生提早做好規劃。

彰銀表示，以安養信託為例，除了可以依委託人自由選擇交付新台幣及外幣資產，在信託期間並可選用於多種投資標的，將投資收益做為自己的生活費或作為支付養老機構的費用，給付相當彈性。

此外，安養信託亦可設定信任的親友、社福機構或第三方公證人作為信託監察人，為信託資金把關，避免委託人辛苦累積財產遭到有心人士的詐騙，或迫於人情壓力的支出。如委託人有個別需求，銀行也能依需求配合客製化調整，讓信託成為保障自我財產及傳承財富的工具。

彰化銀行致力落實公平待客原則，體貼高齡客戶的需求，協助客戶享受樂活人生，此次發揮行動力走訪村里偏鄉，期盼能夠透過陪伴長者並傾聽其心聲，給予最強力的支持，體現彰化銀行對社會責任之重視，未來也將腳踏實地將會一步一腳印，持續散佈溫暖到社會的每個角落。