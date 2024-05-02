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富士達保經 競賽獎勵遊北歐

  • 工商時報 劉庭瑀

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富士達保險經紀人豪華旅遊團於4月再出發！繼3月中旬領袖極峰獎勵夢幻西班牙之旅後，連續兩個月再赴歐洲，董事長廖學茂再次帶領逾30位頂尖業務菁英探訪眾人夢想中的旅遊景點，體驗北歐四國的獨特魅力。廖學茂表示，富士達保經一直以幸福企業為目標，優質的競賽獎勵搭配完善的後勤支援，有效凝聚同仁向心力，屢屢創下業績新紀錄。全新的領袖極峰競賽已於4月份啟動，目的地定在紐西蘭及澳洲，競賽起跑不到一個月，已有多位菁英搶先達成，富士達保經期待各路好手加入，一起環遊世界。

這次世紀高峰搶先賽獎勵「夢幻北歐之旅」走訪北歐四國的特色景點，為業務同仁再寫下精采的篇章。富士達保經提供多元化的發展機會，針對不同保險資歷的對象推出多項招募專案，祭出百萬獎金吸引人才，平均月薪100K起步，近兩年成功吸引眾多業務高手加入，在富士達保經創下收入翻倍的事業巔峰。即使完全無保險從業經驗者，也可以從月薪40K開始起步，展開保險事業的旅程，突破自己的「薪」境界。

此外，富士達保經近年也持續實踐ESG理念，由內而外以「永續」為目標樹立優質的企業典範，例如：業務同仁得以透過「富士達AI機器人」系統，提供保戶優質的數位服務，從保單規劃到行政作業實現完全無紙化，提升保險服務效率的同時，落實減少碳排、綠色轉型。

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