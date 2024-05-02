聯準會決策出爐 ！鮑爾說了什麼？對升息、降息看法曝光

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聯準會利率按兵不動！由於美國通膨數據今年迄今仍高於預期，聯準會於台北時間2日凌晨發布利率決策，利率一如市場預期維持在22年高點，主席鮑爾表示，由於近期相關數據無法提振他們對通膨持續朝2％目標回落的信心，暗示高利率將維持更長一段時間，並表明下一步不太可能是升息。

通膨頑固超乎預期 利率按兵不動

美國今年首季通膨頑強程度超乎預期，近日公布的聘雇成本指數高過預期，聯準會為期兩日的利率決策會議公布，官員一致決議將目標利率區間維持在5.25%至5.5%，符合市場預期。聯準會官員並重申，在通膨朝向2％目標邁進更具信心前，不宜採取降息措施。

採取升息機率低 鮑爾曝升息條件

主席鮑爾同樣表示，由於通膨比預期中更頑強，勞動市場穩健，近期相關數據無法提振他們對通膨持續朝2％目標回落的信心，暗示高利率將維持更長一段時間。鮑爾也表明下一步不太可能是升息，並指出若要升息，則需要有具說服力的證據顯示政策緊縮不足。

聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明指出，近幾個月通膨朝2％目標邁進仍缺乏更多進展。此外，本次會議決議並未公布官員經濟預測。

暫時不降息是合適的

至於聯準會今年是否還有機會降息3次，鮑爾並未正面回應，僅表示若通膨、勞動市場降溫，利率可能有降低空間，但根據目前看到的經濟數據，暫時不採取降息可能是合適的。

「新債券天王」 岡拉克（Jeffrey Gundlach）預期，聯準會將在2024年降息1次，並表示降息3次有難度。

停滯性通膨隱憂再起？鮑爾這樣說

共和黨近期以1970年代停滯性通膨再現批評拜登政府，對此，鮑爾表示經濟成長為3％，而通膨低於3％，並未看到停滯性通膨的可能性。

6月開始放慢縮表速度

此外，聯邦公開市場委員會（FOMC）也將於6月開始放慢縮表速度，將目前每月減持600億美元公債上限放慢至250億美元，每月贖回抵押擔保債券（MBS）的上下則維持350億美元不變，超過上限的任何本金將再投資公債。

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