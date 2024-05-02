Fed利率不動、升息憂慮降溫 道瓊收紅 超微崩近9％

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美國聯準會如市場預期按兵不動，並暗示短期內沒有降息計畫，值此之際，美企業績表現參差，華爾街股市1日開盤漲跌互見，午盤時段齊漲，聯準會維持利率不變的消息對美股影響輕微，但其後主席鮑爾在記者會上表示，下一次行動不可能是升息，刺激道瓊工業指數短暫飆升533點，盤中高見38,349點，但隨後高位回落，漲幅顯著縮窄，標普500指數和那斯達克指數則轉跌，終場僅道瓊小幅收高。

道瓊工業指數上漲87.37點，或0.23％，收37,903.29點；標普500指數下挫17.30點，或0.34％，收5,018.39點；那斯達克指數下滑52.34點，或0.33％，收15,605.48點；費城半導體指數挫跌165.62點，或3.54％，收4,507.68點。

聯準會重磅決議揭曉前，美國數據機構ADP公布有「小非農」之稱的就業報告，4月份民間企業就業人數增加19.2萬人，高於預期的18.3萬人，不過低於3月向上修正後的20.8萬人，工人工資則較一年前增加 5％，為多年來的最低增幅。

美國勞工部同日公布職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，3月份職位空缺降至848.8萬個，遠低於市場預期的868萬和前值875.6萬，創下2021年以來低位。

此外，美國4月ISM製造業指數由3月的50.3滑落至49.2，低於市場預期的50.0，也不及 3 月的50.3，經歷短暫一個月擴張後再度回到50 榮枯線下，銷售價格指數報60.9，大幅高於預期的55.4，反映出需求雖出現疲軟，但商品出廠價格攀升。

政經方面，聯邦市場公開委員會（FOMC）1日結束為期二日的會議，會後宣布將聯邦基金利率的目標區間維持於5.25％至5.50％，為連續第六次例會保持利率穩定，當局調高通膨評估，暗示短期內沒有降息的計畫，不過宣布從6月1日起放慢量化緊縮（QT）規模，美債縮表規模將由每月600億美元削減至250億美元，同時將把現有每月贖回抵押擔保證券（MBS）的上限維持於350億美元不變。

本次議息決定獲得FOMC全體官員一致投票通過，聯準會主席鮑爾在會後記者會上針對未來政策走向表示，由於通膨仍然太高，事實證明抗通膨的工作缺乏進一步進展，目前並不知道何時才能抵達降息應有的信心程度，但也指出當局下一次政策利率調整不太可能是升息。

聯準會公布決議後，美債價格跳漲、殖利率下降，鮑爾講話期間殖利率加速跳水，對利率敏感的2年期美債殖利率下破5.0％，最多降12.1個基點，來到4.925％，揮別五個月來的高點，10年期美債殖利率一度回落10.8個基點，低見4.579％。

個股方面，美國處理器大廠超微（AMD）此前公布上季財報，營收小幅超出預期，但遊戲主機晶片需求疲軟，遊戲業務營收較上年同期減少48％，金額僅達9.22億美元，不及市場預期9.69億美元。超微1日股價重挫8.95％，收報每股144.20美元。

龍頭科技股1日普遍收紅，亞馬遜勁揚3.86美元，漲幅2.21％，收報178.86美元；Meta上漲8.93美元，漲幅2.08％，收在439.10美元；微軟揚升5.80美元，漲幅1.49％，收報395.12美元；Google攀升0.92美元，漲幅0.56％，收報165.55美元；蘋果下滑1.03美元，跌幅0.60％，收在169.30美元。

台股ADR方面，台積電ADR收黑2.40美元，跌幅1.75％，收報134.94美元；日月光ADR下跌0.13美元，跌幅1.29％，收報9.91美元；聯電ADR挫跌0.15美元，跌幅1.95％，以7.55美元作收。