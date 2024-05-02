FOMC 4月決策聲明全文

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近期指標顯示，經濟活動持續穩健擴張。就業成長持續強韌，失業率維持在較低水準。通膨在過去一年有所緩解，但仍居高不下。近幾個月來，委員會對實現2%通膨目標缺乏更多進展。

委員會力求達到充分就業，並在長期內使通膨率達到2%目標。委員會認為，實現就業和通膨目標的風險在過去一年取得更好的平衡。經濟前景不確定，委員會對通膨風險保持高度警惕。

為支持這些目標，委員會決定將聯邦基金利率目標區間維持在5.25～～5.50％。在考慮對聯邦基金利率目標區間做出任何調整時，委員會將仔細評估各項最新數據、持續變動的前景和風險平衡。委員會認為，在通膨持續朝向2％目標更有信心之前，不事宜調降目標利率區間。

此外，委員會將繼續減持國債、機構債券以及機構抵押擔保證券。委員會6月起將放款縮減購債步調，每月公債贖回上限從600億美元降至250億美元。委員會將機構債券和機構抵押擔保證券每月贖回上限維持在350億美元，並將超出此上限的任何本金支付再投資於國債。委員會堅決讓通膨回落到2％目標。

在評估適當貨幣政策立場時，委員會將繼續關注後續資訊對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙委員會實現目標的風險，將準備好適當調整貨幣政策的立場。委員會評估時將考慮各種資訊，包括勞動市場狀況、通膨壓力和通膨預期以及金融和國際發展。

投票贊成此次貨幣政策決議的包括主席鮑爾（Jerome Powell）、副主席威廉斯（John Williams）、巴爾金（Thomas Barkin）、巴爾（Michael Barr）、波司提克（Raphael Bostic）、鮑曼（Michelle Bowman）、庫克（Lisa Cook）、戴莉（Mary Daly、傑佛森（Philip Jefferson）、庫格勒（Adriana Kugler）、梅斯特（Loretta Mester）及沃勒（Christopher Waller）。