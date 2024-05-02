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吃到飽Buffet掰了！台北君品〈Ciao〉西西里牛排餐酒館開箱

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〈碳烤牛舌與自製綠醬〉是將牛舌炭烤後，搭配紅色醃漬櫻桃蘿蔔並以酸中帶甜的特製綠醬提味。圖／姚舜
〈碳烤牛舌與自製綠醬〉是將牛舌炭烤後，搭配紅色醃漬櫻桃蘿蔔並以酸中帶甜的特製綠醬提味。圖／姚舜

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君品酒店全新打造〈Ciao〉西西里牛排餐酒館的〈冷肉盤〉，有厚切與薄切Salami義式肉腸、醃漬豬頸肉與豬背油等。圖／姚舜
君品酒店全新打造〈Ciao〉西西里牛排餐酒館的〈冷肉盤〉，有厚切與薄切Salami義式肉腸、醃漬豬頸肉與豬背油等。圖／姚舜
品嘗〈義式豬背油〉時搭配塗了橄欖油後以直火炭烤的炭烤麵包，風味與口感皆好極了。圖／姚舜
品嘗〈義式豬背油〉時搭配塗了橄欖油後以直火炭烤的炭烤麵包，風味與口感皆好極了。圖／姚舜
西西里盛產柑橘、柳橙與血橙，〈茴香柳橙沙拉〉是以新鮮柳橙搭配切片的清脆的茴香頭，是極具代表性的西西里美食。圖／姚舜
西西里盛產柑橘、柳橙與血橙，〈茴香柳橙沙拉〉是以新鮮柳橙搭配切片的清脆的茴香頭，是極具代表性的西西里美食。圖／姚舜
〈番茄沙拉〉做法簡單，主廚以皮薄多汁的桃太郎番茄搭配羅勒、紅洋蔥，再以初榨橄欖油、海鹽與黑胡椒調味。圖／姚舜
〈番茄沙拉〉做法簡單，主廚以皮薄多汁的桃太郎番茄搭配羅勒、紅洋蔥，再以初榨橄欖油、海鹽與黑胡椒調味。圖／姚舜
〈Ciao〉西西里牛排餐酒館菜單上的義大利醃製小菜很多樣，除油漬番茄、醋漬大橄欖與小橄欖、油漬紅黃椒，少不了的有油漬朝鮮薊。圖／姚舜
〈Ciao〉西西里牛排餐酒館菜單上的義大利醃製小菜很多樣，除油漬番茄、醋漬大橄欖與小橄欖、油漬紅黃椒，少不了的有油漬朝鮮薊。圖／姚舜
〈牛菲力韃靼〉是以澳洲和牛菲力切丁，以橄欖和海鹽基礎調味，再搭配酸豆（右至左）、生蛋黃和起司提味或增加口感。圖／姚舜
〈牛菲力韃靼〉是以澳洲和牛菲力切丁，以橄欖和海鹽基礎調味，再搭配酸豆（右至左）、生蛋黃和起司提味或增加口感。圖／姚舜
〈薄切牛臀肉〉是使用和牛臀蓋薄切，口感帶有彈性，主廚以西西里初榨橄欖油調味，可先吃原味，再擠黃檸檬汁提味，吃出不同風味。圖／姚舜
〈薄切牛臀肉〉是使用和牛臀蓋薄切，口感帶有彈性，主廚以西西里初榨橄欖油調味，可先吃原味，再擠黃檸檬汁提味，吃出不同風味。圖／姚舜
Dai Pennisi家族在西西里以肉舖起家，其中最受歡迎的品項就是〈手工香腸〉，來到台灣主廚使用台灣彰化埤頭黑豬後腿肉製作，炭烤上桌、口感軟嫩、表面帶有焦香、肉內則帶有茴香的香氣。圖／姚舜
Dai Pennisi家族在西西里以肉舖起家，其中最受歡迎的品項就是〈手工香腸〉，來到台灣主廚使用台灣彰化埤頭黑豬後腿肉製作，炭烤上桌、口感軟嫩、表面帶有焦香、肉內則帶有茴香的香氣。圖／姚舜
〈Ciao〉西西里牛排餐酒館的菜單上可以點到以海鹽與黑胡椒提味的〈炭烤新鮮豬肝〉(前)，以及用豬網油包覆再以直火炭烤的〈炭烤新鮮牛肝〉。圖／姚舜
〈Ciao〉西西里牛排餐酒館的菜單上可以點到以海鹽與黑胡椒提味的〈炭烤新鮮豬肝〉(前)，以及用豬網油包覆再以直火炭烤的〈炭烤新鮮牛肝〉。圖／姚舜
〈炭烤墨西拿牛肉捲〉是將香料和麵包粉混合後捲入牛肉裡，外層再裹上香料麵包粉炭烤。圖／姚舜
〈炭烤墨西拿牛肉捲〉是將香料和麵包粉混合後捲入牛肉裡，外層再裹上香料麵包粉炭烤。圖／姚舜
〈西西里檸檬葉烤牛肉丸〉是以美國牛胸腹肉做成肉丸，再以新鮮檸檬葉包裹後直火碳烤，檸檬葉的香會完全滲入肉丸賦予獨特的風味。圖／姚舜
〈西西里檸檬葉烤牛肉丸〉是以美國牛胸腹肉做成肉丸，再以新鮮檸檬葉包裹後直火碳烤，檸檬葉的香會完全滲入肉丸賦予獨特的風味。圖／姚舜
〈西西里黑豬肉香料捲〉是使用台灣彰化埤頭黑豬豬五花，以鼠尾草、迷迭香、平葉巴西里、黑胡椒、海鹽等綜合香料平鋪在豬肉上，再將豬肉捲起來繩子固定塑形，讓香料的香氣滲透至豬肉裡，然後炭烤切片上桌。圖／姚舜
〈西西里黑豬肉香料捲〉是使用台灣彰化埤頭黑豬豬五花，以鼠尾草、迷迭香、平葉巴西里、黑胡椒、海鹽等綜合香料平鋪在豬肉上，再將豬肉捲起來繩子固定塑形，讓香料的香氣滲透至豬肉裡，然後炭烤切片上桌。圖／姚舜
〈西西里黑豬凍〉是將豬豬皮、耳朵、軟骨、豬蹄、豬舌與豬尾巴等「從頭到尾各部位零件」，先煮一遍濾到豬油後再放入銅鍋內以滷汁滷煮，最後用黑胡椒提味， 膠質豐富，吃了會黏嘴。圖／姚舜
〈西西里黑豬凍〉是將豬豬皮、耳朵、軟骨、豬蹄、豬舌與豬尾巴等「從頭到尾各部位零件」，先煮一遍濾到豬油後再放入銅鍋內以滷汁滷煮，最後用黑胡椒提味， 膠質豐富，吃了會黏嘴。圖／姚舜
〈蔬菜千層麵〉完全沒有肉，主廚以白醬作鋪陳，搭配青花菜、黑橄欖，再以佩科里諾羊乳酪起司提香增鹹，焗烤出爐後淋上巴西里醬上桌。圖／姚舜
〈蔬菜千層麵〉完全沒有肉，主廚以白醬作鋪陳，搭配青花菜、黑橄欖，再以佩科里諾羊乳酪起司提香增鹹，焗烤出爐後淋上巴西里醬上桌。圖／姚舜
〈 西西里番茄燉肉水管麵〉是西西里進口番茄熬煮醬汁，並且選用麻花捲形狀的Casareccia麵，吸附更多醬汁，搭配豬五花，以及義大利白牛的牛腩，上方撒上佩科里諾羊乳酪起司，重現經典。圖／姚舜
〈 西西里番茄燉肉水管麵〉是西西里進口番茄熬煮醬汁，並且選用麻花捲形狀的Casareccia麵，吸附更多醬汁，搭配豬五花，以及義大利白牛的牛腩，上方撒上佩科里諾羊乳酪起司，重現經典。圖／姚舜
〈碳烤伊比利帶骨豬排〉是以直火炭烤西班牙伊比利豬。圖／姚舜
〈碳烤伊比利帶骨豬排〉是以直火炭烤西班牙伊比利豬。圖／姚舜
〈炭烤美國鑽石羊排〉是以直火炭烤肉質細緻柔嫩、有「羊肉界香奈兒」之稱的美國超鑽級羊肉，並搭配爐烤珍珠洋芋和乾煎香料洋菇呈盤上桌。圖／姚舜
〈炭烤美國鑽石羊排〉是以直火炭烤肉質細緻柔嫩、有「羊肉界香奈兒」之稱的美國超鑽級羊肉，並搭配爐烤珍珠洋芋和乾煎香料洋菇呈盤上桌。圖／姚舜
〈炭烤黑豬帶骨豬排〉使用與鹿兒島黑豬同種的宜蘭巧克力豬直火炭烤，油花分布勻稱，口感柔嫩。圖／姚舜
〈炭烤黑豬帶骨豬排〉使用與鹿兒島黑豬同種的宜蘭巧克力豬直火炭烤，油花分布勻稱，口感柔嫩。圖／姚舜
〈炭烤澳洲老和牛菲力〉選用M7等級的老和牛菲力，以直火炭烤凸顯肉質的香醇，以海鹽與黑胡椒調味更顯肉香。圖／姚舜
〈炭烤澳洲老和牛菲力〉選用M7等級的老和牛菲力，以直火炭烤凸顯肉質的香醇，以海鹽與黑胡椒調味更顯肉香。圖／姚舜
〈炭烤美國Flannery帶骨肋眼〉所用牛肉，是美國不少星級餐廳主廚指定的Flannery荷斯登乳牛，肉質細嫩，甜度較高，炭烤後表面焦香與裡層的乳香融合，餘韻帶有肉汁的甜味。圖／姚舜
〈炭烤美國Flannery帶骨肋眼〉所用牛肉，是美國不少星級餐廳主廚指定的Flannery荷斯登乳牛，肉質細嫩，甜度較高，炭烤後表面焦香與裡層的乳香融合，餘韻帶有肉汁的甜味。圖／姚舜
〈烤義大利丁骨牛排〉所用牛肉是義大利Chianina白牛，脂肪含量雖低，口感仍不失鮮嫩，風味濃郁，適合以海鹽提味。圖／姚舜
〈烤義大利丁骨牛排〉所用牛肉是義大利Chianina白牛，脂肪含量雖低，口感仍不失鮮嫩，風味濃郁，適合以海鹽提味。圖／姚舜
〈Ciao〉西西里牛排餐酒館廚房內設有直火炭烤的烤檯，菜單主攻高檔肉品烤製的牛羊豬排。圖／君品酒店
〈Ciao〉西西里牛排餐酒館廚房內設有直火炭烤的烤檯，菜單主攻高檔肉品烤製的牛羊豬排。圖／君品酒店

「吃到飽自助餐廳太浪費了！」，雲品國際總經理丁原偉說。就因為如此，加上有心持續為客人帶來有別傳統的餐飲體驗，雲品國際決定將台北君品酒店內原以半自助餐廳（semi-buffet）模式經營，且曾掀起龍蝦與鱈場蟹吃到飽風潮的〈雲軒〉西餐廳砍掉重練，並攜手立足西西里島近一甲子的Pennisi家族經營的〈Dai Pennisi〉餐廳合作，聯名在〈雲軒〉原址開設〈Ciao〉西西里牛排餐酒館（Ciao by Fratelli Pennisi Macelleria Sicilia〉，這是全台第一且唯一開在五星飯店內、並聚焦主攻西西里島風味的餐廳，也是首家結合肉舖與牛排館業態的義式餐廳，食家饕客與吃貨不僅可在此品嘗各種西西里美食，更能嘗到「傳說中用義大利Chianina白牛烤製的牛排」了！

雲品國際母集團雲朗觀光集團於11年前開始將經營觸角延伸至義大利，目前在義大利已有6個飯店據點、3間米其林星級餐廳，並積極推動台義餐飲文化交流，更固定邀請義大利米其林星級主廚來台客座。如今旗下台北君品酒店攜手西西里老字號肉品世家Pennisi家族旗下〈Dai Pennisi〉餐廳合作，開設〈Ciao by Fratelli Pennisi Macelleria Sicilia〉西西里牛排餐酒館，是台北君品繼〈雅意〉義式料理餐廳（Artbrosia by Massimiliano Musso Ca'Vittoria〉之後，館內第二家「義」國風味餐廳。

西西里是義大利最大的大區，當地具備了孕育美食的各種優越條件，兼融地中海與亞熱帶的氣候，肥沃的耕地土壤、使當地裁植出高品質穀物與蔬果，並成為「帝國的糧倉」。阿拉伯人、腓尼基人、希臘人與羅馬人，都曾移民來此，這裡並曾被不同的歐洲貴族統治，也曾被西班牙、法國與奧地利人占領， 精彩的歷史，為西西里料理奠定豐富、多元且深厚的基礎。

〈Dai Pennisi〉餐廳位在西西里島的卡塔尼亞區（Catania），著名的埃特納火山東北山麓下的小鎮林瓜格洛薩（Linguaglossa）裡，自1968年來由Pennisi家族世代經營。他們從屠夫、庖丁角色開始經營傳統肉舖，推廣銷售全牛料理，包括牛腩、牛排與牛肉周邊內臟等部位，進而發展成精品肉舖，除自製許多風乾醃製肉品外，更開設燒烤餐廳，在西西里五星飯店中並擁一家有米其林一星餐廳〈Shalai〉。

丁原偉表示，Pennisi 家族不僅對肉品、食材與服務品質十分堅持，營運上重視家族團聚、世代相傳、家庭分享，這點與華人文化十份相似，這是雲品決定力邀對方合作的很重要原因。

電影中，只要有義大利人出現，就會出現他們帶著手勢、「Ciao來、Ciao去」的畫面。

「Ciao」，是義大利人見面或道別時最常用的問候語，簡短、親切卻有力，展現義大利人性格裡的熱情與友善。君品酒店以〈Ciao〉為首見的西西里牛排餐酒館為名，旨在傳達經營者與內外場服務團隊真誠摯熱歡迎客人，並樂於分享美食之意。

有別於有Fine Dining路線的〈Artbrosi雅意〉菜式的工序繁複與精雕細琢，〈Ciao〉菜單上的菜式做法就跟餐廳的名字一樣簡單，「多數都『只』用橄欖油、鹽、胡椒調味」，丁原偉說，這就是「西西里人家裡的味道」，他自己就被這種「簡單的美味」深深吸引。我的腦子裡則一直想著「越簡單越難」這句話，這真是一種「境界」。

經開箱實測，〈Ciao〉餐廳有幾個特色：

1.不主攻套餐，以單點菜單提供食客「點菜自由」。

2.菜色經典、道地，且呈盤自然不假掰，非常西西里、非常義大利。

3.風乾豬頰肉、薩拉米香腸、培根和義式香腸與臘腸，以及油漬、醋漬蔬菜小食，全是廚藝隊手工自製。

4.牛肉、牛舌、牛筋、牛肝、牛尾等牛雜皆能入菜料理，且風味口感極佳。

5.牛、羊、豬排所用食材皆「系出名門」，與市場一線高檔牛排餐廳用料同一等級檔次。最特別的是，食家饕客可在此嘗到「 傳說中用白牛牛肉烤製的牛排」。

6.結合「精品肉舖」的營運型態，用餐客人可將出自不同國家、品種與部位的頂級高檔肉品，請專業人員分切購買回家。

〈Ciao〉西西里牛排餐酒館的〈西西里卡諾里捲〉，有瑞可達起司、巧克力慕斯與香草卡士達等3種口味。圖／姚舜
〈Ciao〉西西里牛排餐酒館的〈西西里卡諾里捲〉，有瑞可達起司、巧克力慕斯與香草卡士達等3種口味。圖／姚舜
〈蘭姆巴巴〉是將蛋糕體浸泡在蘭姆酒糖水中，吸收酒的香氣及甜味，吃時可搭配香草冰淇淋入口。圖／姚舜
〈蘭姆巴巴〉是將蛋糕體浸泡在蘭姆酒糖水中，吸收酒的香氣及甜味，吃時可搭配香草冰淇淋入口。圖／姚舜
〈檸檬香草奶凍〉是以挖空檸檬當容器盛裝檸檬香草奶凍，檸檬香氣更明顯立體。圖／姚舜
〈檸檬香草奶凍〉是以挖空檸檬當容器盛裝檸檬香草奶凍，檸檬香氣更明顯立體。圖／姚舜
〈Ciao〉西西里牛排餐酒館是由原〈雲軒〉餐廳改造，以前120個座位，如今70個。圖／台北君品酒店
〈Ciao〉西西里牛排餐酒館是由原〈雲軒〉餐廳改造，以前120個座位，如今70個。圖／台北君品酒店
圖27～〈Ciao〉西西里牛排餐酒館的廚藝團隊羅莎里奧•彭尼西(Rosario Pennisi，左至右)、里昂納多•彭尼西(Leonardo Pennisi)，以及雲品國際西餐行政主廚王輔立共同領軍。圖／姚舜
圖27～〈Ciao〉西西里牛排餐酒館的廚藝團隊羅莎里奧•彭尼西(Rosario Pennisi，左至右)、里昂納多•彭尼西(Leonardo Pennisi)，以及雲品國際西餐行政主廚王輔立共同領軍。圖／姚舜
  • Ciao 西西里牛排餐酒館
  • 地址：台北市大同區承德路一段3號6樓（台北君品酒店）
  • 電話：0975-684-833

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