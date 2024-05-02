蘋果上季營收恐不妙 AI成未來救命稻草

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美國科技巨擘蘋果（Apple）將於2日美股盤後公布上季財報，分析師預估營收可能創下一年多來最大萎縮幅度，市場屆時將會更加關注iPhone與生成式人工智慧（AI）之整合，並期望該公司重振中國大陸市場的銷售。

市場研究機構Canalys、Counterpoint、IDC於此前陸續發布報告，揭示大陸智慧型手機市場第一季的出貨情況，雖排名略有不同，但不約而同可看出蘋果目前陷入困境，面對華為、OPPO等強勁對手，蘋果市占率持續下滑。

在大陸市場的苦戰使蘋果近幾個月股價表現不佳，不僅落後其他大型科技股，今年迄今股價也已跌逾10％，讓該公司跌落全球市值最高的寶座，由微軟接手此頭銜。

此外，在各科技巨頭紛紛加入AI大戰之際，蘋果的步伐明顯慢了許多，遲遲未公布其AI策略。不過，外媒近日報導稱，該公司正在與OpenAI以及Google溝通，盼能為今年將推出的iPhone新一代添加AI功能，最快將在6月舉行的全球開發者大會（WWDC）上亮相。

分析師普遍並不看好蘋果上季表現，根據LSEG數據，分析師平均預估蘋果今年前三個月的iPhone營收萎縮10.4％，可能會寫下逾三年來的最大降幅；至於季度營收，分析師平均預估年減幅度達到5％，料將創下2022年第四季以來最大降幅。

蘋果其它硬體業務也難逃需求疲軟的影響，分析師研判iPad和Mac上季營收將分別下降11.4％和4.3％，不過，包括App Store和Apple TV在內的訂閱服務營收，料將成長7.7％，有望成為一大亮點。

展望後市，分析師看好iPhone與AI功能的整合助力蘋果與華為以及三星競爭。三星於今年1月發表Galaxy S24，以AI凸顯產品差異化，成為最大賣點，也讓該公司從蘋果手中奪回了全球最大智慧手機供應商的寶座。

投資機構Bernstein分析師薩科納吉（Toni Sacconaghi）本周稍早釋出最新報告，看好換機周期以及生成式AI將成為助力，為蘋果的iPhone 16奠定良好基礎，並也指出蘋果在大陸業績不佳主要是產業循環問題，並非結構性衝擊，亦即未來業績仍有可能好轉。考量上述種種因素，薩科納吉因此將蘋果評級由「與大盤持平」調升至「跑贏大盤」。

在本周的財報會議上，投資人料將密切關注蘋果的股票回購計畫以及Vision Pro的銷售情況，外媒此前報導稱該產品近來需求驟減，據零售店員工所述，Vision Pro銷量已有數個禮拜掛零，客戶退貨的件數甚至已達上市第一個月的銷量，市場傳出蘋果已下修今年Vision Pro出貨量至40萬至45萬部。

蘋果即將於本月7日舉辦春季發表會，預計將發布iPad新品，包括新一代iPad Pro、iPad Air，以及全新Apple Pencil和妙控鍵盤，其中，新一代iPad Pro有望迎來大幅度的改版，除了首度導入OLED螢幕外，外媒預測蘋果將捨棄M3晶片，直接跳級採用M4晶片