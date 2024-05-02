美AI科技股重挫 法人：觀察台股月線支撐力道

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美國聯準會維持利率不動，美股震盪，兩天來那斯達克指數下跌2.37%，費城半導體重挫5.41%，超微和美超微財測不如預期，AI族群挫跌。法人預估台股修正壓力難免，觀察AI概念股表現，觀察大盤月線支撐力道。

美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布利率再次按兵不動，保持在23年高點，主席鮑爾（Jerome Powell）暗示不太可能升息，但坦言近期通膨高於預期，示意高利率會維持更久。

美股尾盤大幅震盪，終場漲跌互見，道瓊工業指數上漲87.37點或0.23%，收37,903.29點，標準普爾指數下挫17.30點或0.34%，收5,018.39點。科技股為主的那斯達克指數下滑52.34點或0.33%，收15,605.48點，費城半導體指數挫跌165.62點或3.54%，收4,507.68點。

統計美股兩天來道瓊下跌482.8點，跌幅1.25%；標準普爾跌97.8點，跌幅1.91%；那斯達克指數跌377.6點，跌幅2.37%；費城半導體重挫258點，跌幅5.41%。

人工智慧AI晶片大廠超微（AMD）和AI伺服器商美超微（Supermicro）財測未讓市場驚豔，超微今天收盤大跌8.91%，兩天以來跌近10%；美超微今天重挫14%，兩天來大跌17%。輝達（NVIDIA）今天下挫3.89%，兩天來下挫近5.4%；台積電美國存託憑證（ADR）今天跌1.75%，兩天來跌幅2.57%。

台股5月1日勞動節休市，今天開盤面臨調節壓力。台股4月30日殺尾盤，終場下跌98.92點，收在20396.6點，成交值新台幣3575.85億元。三大法人自營商賣超8.59億元，投信買超17.86億元，外資及陸資買超23.39億元。

在台指期淨部位，三大法人4月30日淨空單減少1042口至4813口；其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少1306口至13735口。

本土期貨法人分析，美聯準會利率會議拉長高利率時間，美股震盪，美AI科技股財測不如預期，台股今天開盤修正壓力難免，觀察AI概念股表現，以及大盤月線20245點和5日線20200點支撐力道，後續關注美國非農就業數據及其他指標科技股財報結果。

上市櫃公司陸續公布第1季財報，本週後期包括台達電、中華電、遠傳、台新金、世芯-KY等，也將舉行法人說明會，釋出營運展望。

台股走揚、新台幣匯率走軟，助攻保險業獲利，台股價量齊揚有助證券業表現，加上銀行業獲利動能續航，合計今年第1季金融三業（銀行業、保險業及證券期貨投信業）稅前淨利2964.58億元，寫史上同期次高，僅次於2021年。

台積電占加權指數權重與天數，已符合美國「窄基指數」定義，金管會4月30日預估，最快7月29日起，美國交易人將禁止交易大小台指期，但因美國交易人占台灣期貨市場交易比重僅0.7%，影響有限。