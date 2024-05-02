0502群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益證券投資分析師鍾俊雄為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.FOMC會議聲明重點

◎聯邦利率目標區間 5.25%至5.50%。

◎6 月將開始放慢量化緊縮速度 。

◎美債按月減持的上限放慢至 250億美元 、 MBS 維持在350億美元不變。

◎重申在降息問題上需要等待通膨（取得進展的）信心的增長。

◎在實現 2% 通膨目標方面缺乏進展。

◎就業和物價目標變得更加平衡。

2. FOMC會後記者會重點

◎降息前景。就降息問題而言，獲得信心將比原來想像的更加漫長。不知道聯準會何時才能抵達降息的信心程度。降息的時間節點將取決於資料。 如果勞動市場出乎意料地疲軟，將保障 FOMC 降息 。

◎再次升息的可能性。FOMC下一步行動不太可能是升息 。「我確實認為很明顯政策是限制性的我們相信，隨著時間的推移，它的限制性將達到足夠高的水平。 」FOMC 貨幣政策具有限制性 ，正在拖累（美國消費者勞動力）需求。

◎資產負債表規模。放慢量化緊縮（QT）的速度將確保政策效果平穩地傳導。

◎通膨。短期通膨預期已經上升。我們已經看到在薪資問題上取得進展，但仍需付出努力。只要房屋市場的租金維持在低位，房屋通膨就會放緩。

◎就業 。勞動市場仍然相對緊俏 ，平衡性也有所提升。勞動力仍供過於求。勞動力需求仍然強勁，但（相較於新冠疫情以來的高峰）已經降溫。

◎將於 6 月 11 12 日舉行下一輪 FOMC貨幣政策會議，屆時將發布 SEP 。

3. 美國財政部維持其季度長期債券發行量不變， 政府將受益於聯準會縮減國債持有量預期放緩的情況 。 下周將出售價值 1250 億美元的長期 資產， 涵蓋3 、 10 和 30 年期公債 ，預計至少在未來幾季不會增加普通票據和債券的銷售 。 於 5 月 29 日開始進行回購操作到年7月， 每次操作名目息票證券最多20億美元 TIPS 最多 5億美元。

4. QCOM第一季財報表現

◎高通第二財季調整後 EPS 為2.44美元 ，分析師預期 2.32美元。

◎第二財季調整後營收 93.9 億美元，分析師預期 93.2 億美元。

◎第三財季預計調整後 EPS 為 2.15-2.35美元， 分析師預期 2.16 美元。

◎預估第三財季調整後營 收 88 億96億美元，分析師預期90.8億美元 。

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