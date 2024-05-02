《其他電》致茂Q1獲利雙升寫同期次高 Q2營運估續揚

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【時報記者林資傑台北報導】量測儀器大廠致茂(2360)召開線上法說，受惠匯兌收益使業外收益躍增挹注，2024年首季稅後淨利「雙升」至9.55億元、創同期次高，每股盈餘（EPS）2.27元。展望後市，隨著成熟製程需求續旺、系統級測試（SLT）設備放量出貨，公司預期第二季營運將優於首季。

致茂2024年首季合併營收44.18億元，季減12.07％、年增0.68％，創同期新高。毛利率58.09％，優於去年第四季51.32％、低於去年同期60.76％。營業利益9億元，季減12.91％、年減24.13％，為近9季低、仍創同期次高，營益率「雙降」至20.38％，為近5季低。

儘管首季淡季本業獲利下滑，但致茂受惠業外收益達3.18億元，較去年第四季大幅轉盈、年增達近4.46倍挹注下，歸屬母公司稅後淨利9.55億元，季增達19.56％、年增1.94％，自近2年低點回升、改寫同期次高，每股盈餘2.27元。

觀察致茂首季各事業部營收概況，本業的量測儀器事業部42.59億元，季減13％、年增5％，威光自動化0.86億元，季增達95％、但年減達70％。

進一步觀察量測儀器事業部三大產品營收，量測及自動化檢測設備（ATE）16.72億元，季增11％、但年減28％，半導體及光子（Photonics）測試解決方案11.93億元，季增38％、年增達2.07倍，統包解決方案（Turnkey Solutions）2.73億元，季增達60％、年增達2.79倍。

致茂指出，首季營運主動能來自半導體及光子測試解決方案、統包解決方案，分別受惠中國大陸成熟製程需求、中國大陸以外的海外電動車專案出貨帶動。量測及自動化檢測設備營收出現年衰退，主因電動車市場需求減少，業外收益躍增則主要來自匯兌收益挹注。

展望後市，由於中國大陸成熟製程需求持續暢旺，且高速運算（HPC）及AI晶片發展持續帶動系統級測試（SLT）設備需求，訂單將依客戶計畫於第二季開始放量出貨，致茂對第二季營運展望樂觀，預期營運表現將優於首季。

致茂董事長暨總經理黃欽明先前預期，受惠AI晶片及HPC加速發展與效能優化、中國大陸成熟製程大幅回溫，將使半導體及光子測試解決方案成為公司2024年營運成長主動能，量測及自動化檢測設備則全力拓展海外市場，目標維持穩健成長。