《經濟》物價壓力趨緩 政院續推穩定措施

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】行政院指出，穩定物價小組關注的17項重要物資，2024年3月消費者物價指數（CPI）年增率降至1.17％、創近39季低，顯示國內物價壓力有所趨緩。惟國際地緣政治風險續存，隨著母親節即將到來、餐聚活動盛行，將持續推動穩定物價措施，確保民生物價合理平穩。

行政院表示，國際原物料價格受全球高利率環境影響持續下跌，台灣進口黃豆、小麥、玉米等關鍵物資價格逐步趨穩，3月CPI年增率已降至2.14％，其中穩定物價小組關注的17項重要民生物資CPI年增率降至1.17％，創近39月新低，顯示國內物價壓力有所趨緩。

行政院主計總處指出，國際農工原物料價格處相對低檔，我國內銷品物價指數年增率已連13月呈現下跌趨勢，有助紓緩廠商生產成本壓力。惟俄烏戰爭、中東衝突等國際地緣政治風險持續，恐影響能源價格，後續國內物價走勢仍須密切關注。

考量地緣政治、氣候異常等全球通膨風險因素續存，行政院表示，將持續推動多元穩定物價措施，維持能源及農產品價格穩定，並延長減徵重要關鍵原物料稅負至6月底，由源頭減輕業者營業負擔。

行政院副院長鄭文燦日前召開穩定物價小組會議，責請經濟部、農業部等相關部會密切掌握重要民生物資價量走勢，並與主要業者、公協會密切溝通，掌握市場及產業情況，若有異常情況應即時瞭解問題，研提妥適對策因應，力求穩定民生物價。

同時，隨著母親節即將到來，帶動飲宴需求上升，鄭文燦責請相關單位密切掌握國內外物價情勢及連鎖餐飲通路指標產品價格，確保價格合理，亦請跨部會「物價聯合稽查小組」密切注意各式餐館、飯店提供餐飲價格變動情況，若有異常即時啟動稽查，把關消費權益。