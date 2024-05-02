《電零組》台光電Q1獲利同期新高 EPS5.76元

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【時報記者張漢綺台北報導】環保暨高階基材廠台光電(2383)第1季稅後盈餘為19.8億元，為歷年同期新高，每股盈餘為5.76元；台光電表示，AI伺服器及低軌衛星產品出貨持續放量，且工作天數恢復正常，預期第2季營收會比第1季好，再創單季歷史新高。

在各類伺服器、高階網通產品及5G電信材料出貨大增下，台光電第1季營運表現亮眼，單季合併營收達129億元，年增75.33%，再創單季歷史新高，營業毛利為37.38億元，年增1.38倍，單季營業毛利率28.97%，年增7.61個百分點，營業淨利為25.36億元，年增2.3倍，營業淨利率19.7%，年增9.2個百分點，稅前淨利率20.3%，雖為淡季，但仍三率三升，並創下史上第1季單季新高，稅後淨利達19.8億元，年增3.12個百分點，單季每股盈餘為5.76元。

台光電表示，在數位化與智慧化趨勢推動下，高效能運算產品的應用將深入企業及民間的各個角落。除了國際晶片大廠以外，雲端廠商亦紛紛設計導入及推出自研高效運算晶片，各類伺服器及交換器產品相關材料出貨量持續攀升，台光電除了既有客戶擁有高市佔率以外，預期在新客戶及新應用產品，能持續保持高市佔率的表現，各類伺服器、交換器及5G電信產品需求明確，將成為公司主要的成長動能之一。

在各類伺服器、高階網通低損耗材料及5G電信材料三大類產品多成長引擎的帶動下，台光電產能已接近全產全銷，除既定2025年馬來西亞廠增加60萬張月產能外，台光電董事會通過於中山廠再增購設備添加60萬張的月產能，計劃於2025年增加25%的產能，為全球及本地客戶提供服務，並為台光集團在未來幾年提供新的成長動能。