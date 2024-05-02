《百貨股》統一超Q1每股賺2.83元 登歷年同期次高

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【時報記者張漢綺台北報導】統一超(2912)公布第1季財報，單季稅後盈餘為34.38億元，年增5.63%，每股盈餘為2.83元，為歷年同期次高，展望第2季，統一超表示，線上線下策略持續貼近生活需求開發話題商品，並融合ESG作法深耕在地，串聯OPENPOINT生態圈擴散會員服務，整體營運後勢可期。

在台灣7-ELEVEN持續以創新、精業、整合深耕在地，線上線下積極展店、深耕OPENPOINT生態圈，鮮食、CITY系列、思樂冰、霜淇淋、飲料、零食等均表現亮眼，以及轉投資事業包含菲律賓7-ELEVEN、統一生活(康是美)、統一速達(黑貓宅急便)、悠旅生活(星巴克)等同步成長下，統一超第1季合併營收首度衝破800億元，達810.71億元，年成長7.42%，為歷年同期新高，稅後盈餘34.38億元，年成長5.63%，每股盈餘2.83元，為歷年同期次高。

統一超表示，台灣7-ELEVEN鮮食藉由「星級美味」、「跨界聯名」、「支持在地」三大做法，帶動相關類別成長1～8成；「星級美味」持續與米其林餐廳、榮獲國際評鑑的知名主廚合作，結合「星級饗宴」、「天素地蔬」、「ohlala」等自有品牌開發節令話題商品；「跨界聯名」與YouTube百萬訂閱的實境節目合作開發兩波聯名新品，商品選擇從飯糰、烘焙到蔬食更多元，再創流量變現新話題；「支持在地」與農糧署、各地農會合作不間斷，商品開發從現切水果、禮盒到包裝食品更齊全，持續擴大在地果物產品線，茶葉蛋因親民價格、穩定供貨、具市場競爭力，買氣持續升溫。

台灣7-ELEVEN亦深耕CITY系列飲品，藉由「創新話題商品」、「生活便利服務」、「整合多元渠道」，帶動類別業績成長近1成。像是因應節慶需求創新推出龍年鳳梨風味飲與造型杯塞，擴大單萃機經營，主打24小時杯杯現萃的「現萃茶」與全民飲品「珍珠奶茶」、跨界人氣手搖飲店聯名新品；響應政策，持續推廣集團自建機台的 「OPEN iECO循環杯服務」持續擴大服務據點、現已有超過2000個服務據點；整合門市、OPEN POINT APP行動隨時取、訂閱制與全民共享等數位便民服務，提供虛實並進、24小時服務的便利購買與兌換渠道。

台灣7-ELEVEN觀察2024年第一季宅經濟、通膨抗漲、療癒生活、旅遊熱潮仍為生活消費常態，積極整合線上線下豐富商品選擇與銷售服務管道，帶動相關類別業績成長1～4成。

截至2024年第1季底，7-ELEVEN門市店數共6939家。

展望第2季，統一超表示，持續發揮集團創新、精業、整合效益，打造全台最新生活服務模式，4月即以「Par K* Avenue美好生活、由您OPEN!」，展開多元服務與豐富生活體驗。