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桃園衰爆！大園2615戶清晨又停電 台電回應了

  • 中時即時 呂筱蟬
桃園大園2615戶今晨又停電，台電解釋，設備故障強化線路巡檢。(台電提供／呂筱蟬桃園傳真)
桃園大園2615戶今晨又停電，台電解釋，設備故障強化線路巡檢。(台電提供／呂筱蟬桃園傳真)

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桃園市大園區今天清晨4時10分再傳停電，共有2615戶，台電人員搶修，於清晨6時20分全數復電。台電解釋，事故原因為設備故障，後續將強化桃園地區線路巡檢，降低停電事故發生。

台電指出，今天清晨因為設備故障，影響大園區大觀路、文興街、甘塘路、南和路一帶2615戶停電，事發後台電即時出動搶修，先於4時11分復電475戶，5時3分復電1263戶，5時15分復電867戶，並於6時20分全數復電，努力降低停電事故影響，避免影響民眾上班作息。

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