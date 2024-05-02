貧富差距66.9倍！新財富效應來襲 錯過上一次沒關係 謝金河曝還有機會

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台股ETF突破2兆元、家庭財富分配貧富差距拉大為近期兩大重要數據，財信傳媒董事長謝金河表示，00940股價跌到9.24元也許是個機會，面對資金大浪，所得分配不均，貧富差距擴大，也諭示台灣的新財富效應。

台股ETF規模突破2兆元！截至2023年底，這個數字才1.46兆元，今年來因為00940效應，到4月29日突破2兆，單是今年前4月就增加5,500億元。謝金河表示，00940從上市以來，股價從來沒有站在面額上，這次跌到9.24元，也許是個機會！00939從15.39跌到13.26元，也是如此！這都突顯一個現象：投資千萬不要趕熱鬧，人潮退去，也許才是機會。

此外，謝金河也指出另一個現象，主計總處公布民國110年家庭財富分配統計，台灣最高所得的20%家庭淨資產是最後20%的66.9倍，對照上一次公布在民國80年的16.8倍，這個貧富差距實在很嚇人。不過對照南韓的140倍，法國的627倍，英國的109.5倍，看起來全球都很可怕。

謝金河直言，這個還是三年前的數據，現在如果再調查一次，這個數字一定更嚇人。台灣從1990年以來，出現兩次財富重分配大浪，一個是過去30年，有去中國投資的，跟沒有去中國投資的，拉出很大差距。在中國經濟大奔馳的年代，很多大台商在中國大賺百億，甚至千億的人很多，這個是拉大差距的第一波大浪。

而這一次是半導體帶來的新財富效應，凡是台積電建廠所到之處，房地產都跟著飆漲，這個現象從台中、台南、高雄、到嘉義影響所及。近期苗栗頭份出現一坪50萬元的房子，我簡直不敢置信。而且，台積電效應還外溢到日本熊本。

謝金河表示，中信金集團最近公布台灣擁有10億資產的有錢人超過7,000人，而且趨勢持續走升，這也顯現在豪華跑車上！去年法拉利在台灣售出逾1,300輛，4年成長一倍，用全球占比來看，台灣擁有法拉利密度世界第一。最近保時捷公布第一季銷售業績，全球衰退4%，台灣逆勢成長19%，跟中國衰退24%形成強烈對比。

法拉利的執行長撰寫報告，稱台灣的法拉利熱效應主因是「台灣不少人因晶片熱潮致富」！台積電一個人武林效應擴散，除了半導體相關產業，很多設備廠，相關供應商都跟著台積電致富，這是台灣第二波財富大浪，這兩個大浪都抓到的人堪稱是「人上人」！

面對資金大浪，所得分配不均，貧富差距擴大，賴清德表示，這也許是準總統來清德未來必須面對的頭號議題！