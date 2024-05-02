迎端午，冊子推出必吃經典粽、限量禮盒款

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迎接端午佳節到來，冊子推出冊粽美饌，主打經典栗香肉粽、頂級干貝粽、聚香麻油雞腿粽、家傳素粽4種不同口味的粽子。以經典栗香肉粽來說，嚴選在地台灣優質長糯米，以滷汁浸透入味，粽料則選用黃金比例梅花肉，油花均勻不過膩，比三層肉來得更加符合現代人口味；以秘製滷汁將梅花肉滷得十分入味，並搭配鹹香有味且口感鬆綿的栗子；而鹹蛋黃也從之前的半顆升級成金黃圓潤的一整顆，並特別選用麻竹葉、桂竹葉兩種粽葉，增添綿長粽香。

冊粽美饌每種口味的粽子皆推出6入禮盒款和6入保冷袋款，享95折優惠；禮盒款限量2500盒，售完為止，搭配精美不織布材質的金冊提袋。保冷袋款則為了響應環保，冊子巧思設計了實用又有質感的金鳴桔香保冷袋，寓意「金鳴桔香、今明吉祥，願歲月靜好，福慶綿長，在此重要時刻，與你一起分享幸福。」預購期間超值優惠組合為綜合口味的海陸山粽9入保冷袋款享88折優惠，送禮自用兩相宜，即日起開放預購至5/30，數量有限售完為止。

今年，冊子特別以生肖為主題，推出生肖系列禮盒，2024年為龍年，特地推出龍喜寶貝、龍華富貴、祥龍聚寶三款龍年禮盒，吸引不少龍寶寶的孕媽咪詢問試吃，同時也業界首推油飯搭配烘焙鐵盒，大大滿足送禮的多元需求。除了彌月商品之外，冊子在年菜、端午粽子和中秋禮盒也年年推陳出新，提供美味又創新的節慶美食。

目前冊子主推品項以油飯禮盒為主，近年來逐漸提升烘焙品項占比，和油飯禮盒做不同組合與搭配。2024推出堅果塔和磅蛋糕的新組合，加碼提供更多元的新選擇；除了彌月商品之外，三節商品占比也逐年攀升，希望在年節期間帶給顧客更多美味商品；此外針對冷凍美食布局，搶攻麻油雞、紅燒牛肉麵、牛三寶冷滷味等即享美食也受到熟客的喜愛。另，冊子還推出了「幸孕果」品牌，搶占卵磷脂、益生菌、每日鈣等母嬰保健食品的商機，回響不俗。

冊子Booklet中式料理/法式烘焙專家：油飯 | 麻油雞 | 紅燒牛肉麵 | 牛三寶 年菜 | 肉粽 | 三節禮盒

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