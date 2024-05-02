墾丁凱撒迎母親節 一泊二食每晚5,200元起、西餐廳雙人同行第二位520元起

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搶攻母親節孝親商機，墾丁凱撒大飯店推出住宿、餐飲優惠方案及母親節蛋糕，即日起至5月31日，凡預訂「媽咪520住房專案」，雙人入住景觀客房一泊二食平日每晚5,200元起，加贈SABAYAA柔皙嫩手霜及彈力潤唇精華油，入住可再參加中獎率100％刮刮卡活動，最大獎免費升等25坪豪華花園套房。「發現」西餐廳則祭出媽咪520用餐優惠，雙人同行第二位只要520元（服務費另計）。大廳酒吧今年攜手北海道頂級鮮乳品牌「四葉乳業」合作，推出5款高顏質蛋糕。

墾丁凱撒攜手泰國頂級沙龍品牌SABAYAA TAIWAN合作，即日起至5月31日推出期間限定「媽咪520住房專案」，雙人入住景觀客房一泊二食平日每晚5,200元起，每日限量5間。住房即贈高達93％天然成份、36小時長效保濕的「SABAYAA柔皙嫩手霜」及100％天然純淨、能使雙唇長時間保持彈潤飽滿的「彈力潤唇精華油」，隨時隨地為每位媽媽提供彈潤緊緻的保養體驗。此外，凡預訂本專案還可試手氣，參加幸運刮刮卡活動，張張有獎中獎率100％，最大獎免費入住市價40,000元的「豪華花園套房」。

墾丁人氣「發現」西餐餐廳，整個五月祭出「媽咪520用餐優惠」，雙人同行第二位只要520元優惠（服務費另計），每日限量30組，即可品嚐現切爐烤牛排、澎派現流海鮮及德國豬腳等多款佳餚。凱撒西點主廚張志宏更親自操刀，選用100％成分無調整、產地直送的北海道十勝特選牛乳，為餐檯設計10款限定甜點，包括「北海道起士舒芙蕾」、「炙燒岩漿起士」、「栗子卡邦生乳酪」等，讓歡聚時刻更添幸福美味。

墾丁凱撒大廳酒吧今年攜手北海道頂級鮮乳品牌「四葉乳業」合作，推出五款母親節限定蛋糕，8吋蛋糕每款售價1,280元至1,680元。其中限量款「高跟鞋」8吋1,680元，柔軟的千層麵皮佐以北海道十勝特選牛乳所製成的香緹鮮奶油及手工自製的酸甜草莓內餡，點綴粉紅高跟鞋展現媽媽穿上高跟鞋時的優雅身段，最能代表母親優雅大器的溫柔形象。「檸香巧克力」8吋1,280元，主廚以64％可可的比利時黑巧克力，搭配濕潤細緻的香草蛋糕體，佐以香橙酒、檸檬餡，入口後尾韻所透出的酸甜果香則讓人回味再三。母親節蛋糕即日起開放預訂，最晚需於提貨前三日完成預訂。