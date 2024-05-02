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聖揚機構減塑愛地球行動 打造更宜居未來

意義非凡的四月愛護地球減塑、淨溪、育苗活動，聖揚機構宣告重新定義宜居生活，揭示企業新識別標誌

  • 工商時報 王妙琴
「培育綠色未來，由土壤開始」，永續發展的實踐者聖揚機構，陳永翔經理帶領同仁致力於育苗活動，為城市注入永續生機，打造更宜居的未來。圖/業者提供
「培育綠色未來，由土壤開始」，永續發展的實踐者聖揚機構，陳永翔經理帶領同仁致力於育苗活動，為城市注入永續生機，打造更宜居的未來。圖/業者提供

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聖揚機構秉持「簡單、健康、永續」理念重新定義宜居生活。致力於推動人們向更永續的生活方式前進。今年四月，我們以地球日為契機，在2024年4月8日這一天，聖揚機構於官方粉專推出「為地球做一件小事：Be The Change! 地球日抽獎活動」呼應今年地球日主題「Planet vs. Plastics多一塑不如少一塑」鼓勵大家為地球盡一份心力，從日常節能、減塑做起。此次線上活動大家踴躍參與留言數245筆，觸及1.4萬人，一同將環境共好理念落實於生活中。

此外聖揚機構同仁們每周聚會，定期分享日常順手讓地球好的事。讓環境保育資訊擴大循環，有同仁提倡無紙化帳單及省電措施，有同仁分享自備環保杯、購物袋好處，並在當月同步參與台灣環境資訊協會舉辦的「綠色生活21天」每日打卡實踐項目；也利用假日參與「荒野保護協會」舉辦的筏子溪淨溪活動，在筏子溪淨溪過程理解生態環境的重要。溪水如無人工汙染下，應呈現多樣豐富的生態鏈與城市共享。同仁也參與大肚山森林復育中心的育苗活動，該園區培育原生樹苗，並做植群基因庫保育工作，一顆種子破土而出、長成樹苗移植出去需要兩年半時間，森林復歸工作極具艱辛。苗圃每年提供台中市政府公園、防風林、及護坡工程植栽。同仁們能一起共襄盛舉都感到很有價值！

從筏子溪到大肚山，聖揚機構同仁深入參與生態保育與森林復育工作。圖/業者提供
從筏子溪到大肚山，聖揚機構同仁深入參與生態保育與森林復育工作。圖/業者提供

創造宜居環境 聖揚機構倡導簡單、健康、永續生活

四月活動充滿意義，聖揚機構也揭示企業識別標誌與公司未來品牌定位「重新定義宜居生活」。簡明視覺意象跳脫地產傳統色系，以芥末黃傳達活力，傾聽與回饋的公司文化勾勒出識別符碼，家的意象融入其中，「簡單、健康和永續」逐漸成為都市人嚮往的樣貌，也是我們重新定義宜居生活的型態，誓言創造更健康美好的生活！聖揚機構陳永翔經理認為：「在理念共好、價值落實下，透過一系列綠色活動，述說對環境和人本關懷，與時代同步對永續發展的實踐。讓我們一起為地球盡一份心力，共同打造更宜居的未來！」

「Be The Change! 地球日抽獎活動」，聖揚機構呼籲大眾減塑減能，迎接永續生活，聖揚機構同仁攜手環保行動，分享綠色生活21天挑戰與荒野保護協會活動心得。圖/業者提供
「Be The Change! 地球日抽獎活動」，聖揚機構呼籲大眾減塑減能，迎接永續生活，聖揚機構同仁攜手環保行動，分享綠色生活21天挑戰與荒野保護協會活動心得。圖/業者提供

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