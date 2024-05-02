蔡正華｜台股高檔震盪 泛AI股舊不如新 電動車力拚反彈

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隨著數據持續高於預期，如衡量薪資和福利的就業成本指數（ECI）上升 1.2%，創一年來最高漲幅，顯示薪資上升壓力持續，以及被稱為「小非農」的 ADP 就業報告顯示，4 月民間企業就業人數經季節調整後增加 19.2 萬人，也超過市場預期，顯示美國就業市場強勁，通膨進一步上升的擔憂再起，投資人認為今年降息的可能性持續降低，甚至可能僅降息1碼。持續的通膨將讓美Fed維持較高利率一段時間，這也讓美股進入整理。近日台股隨著美Fed恐延後降息，指數也進入整理。周二大盤嘗試站穩月均線，目前觀察能否連續站穩3天以上。若能站穩，月均線就成為下檔的第一道支撐，回測該位置時，後續就要偏多思考；若是月均線無法站穩，則行情將於月均線與季均線整理，等待更多Q1財報公布。至於周K線上，先看本周五能否收在20,226點之上，進而讓大盤出現周級別日出訊號。要有周日出才有利5月挑戰前高20,883點，否則整理格局持續。

多次強調今年盤面主流就是泛AI股及政策股，資金就是在兩者之間進行搖擺，目前隨著大盤站上月線，泛AI股再度受到資金關注。泛AI股中，曾提過受惠於AI人工智慧對於水冷散熱需求成長，散熱指標雙鴻、奇鋐持續走強，而同族群的尼得科超眾、晟銘電、高力、廣運、吉茂等股價也維持強勢，至於汽車零組件的艾姆勒受惠於伺服器水冷散熱器有機會在今年進入量產，近日股價同步加溫，而後續觀察鴻海集團旗下的鴻準，過去主攻散熱，在集團資源加持下，未來也具轉機性，可追蹤。至於散熱族群之外，越來越多的科技業者投入泛AI相關領域，當中以今年新切入走勢較為活潑。如漿料大廠勤凱近期積極配合多家客戶，開發AI相關零組件，近日股價就震盪向上。設備的東捷，近年積極布局半導體封測與先進封裝應用，具備CoWoS概念，近日股價轉強，而其母公司東台所推出的電路板鑽孔機能因應AI伺服器及高速運算的大面積載板需求，也具先進封裝概念，近日股價也轉強，皆可觀察。

至於今年至今，表現平平的電動車供應鏈，隨著市場傳出近期特斯拉全自動輔助駕駛（FSD）可望在中國上架，近日股價出現一波大漲，相關族群也加溫，如定穎投控、華孚、怡利電、車王電等股價全面轉強，後續觀察續航力道。

※本資料由摩爾投顧分析師蔡正華提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。