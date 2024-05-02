《美股掃瞄》妖股、輝哥遭追殺 費半重挫3.5%

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周三美股道瓊指數小漲，盤中一度反彈漲逾530點，標普500和那斯達克指數則以小跌作收，聯準會一如預期宣布維持關鍵利率不變，雖然稱其下一步行動仍可能是降息，但也表明通膨進展仍是未定數。另一方面，受超微（AMD）崩跌近9%、美超微（Super Micro Computer）暴跌14.03%拖累，費城半導體指數重挫3.54%，輝達下跌3.9%、台積電ADR跌1.75%。

聯邦公開市場委員會（FOMC）結束為期兩天的貨幣政策會議，並一致通過維持聯準會基金目標利率不變，仍介於5.25%～5.50%。

聯準會的會議聲明讓啟動降息的時間點成為未定數，此外，聯準會官員表達擔憂，認為2024年這頭幾個月無助於他們建立對通膨持續放緩的信心。

在會後的記者會上，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，央行仍將聚焦於讓通膨率重返2%目標，他注意到通膨仍朝該目標邁進，並駁斥即將升息的看法。此番發言為市場帶來支撐。此外，鮑爾在談到周三發布的職缺數跌至3年新低時表示，勞動力市場正在逐漸恢復正常。

第一季財報季已經過了一半，標普500指數已有310家公司發布業績，根據LSEG的資料，其中77%的企業財報優於市場預期。分析師現在預期標普500指數成分股第一季獲利年增6.6%，較4月1日所預期的年增5.1%樂觀許多。

周三收盤，道瓊指數漲87.37點或0.23%，報37,903.29點。標普500指數跌17.30點或0.34%，報5,018.39點。那斯達克指數跌52.34點或0.33%，報15,605.48點。費城半導體指數跌165.63點或3.54%，報4,507.68點。

標普500指數11大類股漲跌互見，公用事業股漲1.14%，表現最佳；其次為通訊服務類股漲0.84%。能源股跌1.6%，跌幅最大，其次為科技股跌1.26%。

重磅股有漲有跌，微軟漲1.44%、蘋果跌0.60%、亞馬遜漲2.29%、Alphabet漲0.66%、Meta漲2.10%、特斯拉跌1.80%。

伺服器大廠美超微上季營收表現略低於市場預期，股價暴跌14%，拖累重磅級AI晶片股輝達下挫3.9%。

超微本季營收展望僅符合市場預期，股價大跌近9%，拖累主要晶片股全跌，美光跌近3%、應材跌逾2%、高通跌1%、英特爾小跌0.3%。

台股ADR僅中華電信收高，終場上漲0.77%。台積電跌1.75%、聯電跌1.95%、日月光跌1.29%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收漲0.58%。

紐約證交所上漲與下跌股數比為1.38：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為1.50：1。

標普500指數有12檔成分股觸及52周新高、10檔創新低。那斯達克指數有55檔成分股觸及52周新高、105檔創新低。

美國交易所成交量總計為122.6億股，過去20日全日均量為110.8億股。