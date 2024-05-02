母親節吃王品牛排送海大蝦佐干貝 王品瘋美食送150點瘋點數

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搶母親節孝親商機，王品集團旗下鎮王品牛排」與「西堤牛排」訂位均超過八成，即日起到5／20，到任一品牌用餐、使用王品瘋美食App結賬，每單筆消費滿1,500元、集滿2筆消費，可兌換瘋點數150點。5／31前到「王品牛排」，內用點兩客套餐，出示優惠活動畫面，款待價值688元的白酒奶油海大蝦佐干貝1份。「夏慕尼」即日起至5／31，平日到店消費2客套餐，出示指定活動畫面，款待2份總價680元的扇貝海鮮盤。「西堤牛排」即日起到5／31，媽媽到店享用經典套餐，出示任一張年輕美照，招待價值206元義式焗烤扇貝1份。

「王品牛排」加碼愛的款待，即日起到5／31，到門店內用消費2客套餐，並出示優惠活動畫面，即贈白酒奶油海大蝦佐干貝1份。「王品牛排」母親節尋人活動再次展開，即日起到5月31日，媽媽姓名中有「真、心、謝、禮」任一同音字，不分平假日，到全台「王品牛排」內用消費2客套餐，出示證件即款待價值1,375元的起司焗烤帝王蟹1份。

鐵板燒「夏慕尼」寵愛媽咪，即日起到5／31期間，平日到店消費2客套餐，出示夏慕尼官網、FB粉絲團／LINE指定活動畫面，即款待2份總價680元的扇貝海鮮盤，一次享用扇貝、石斑魚與藍鑽蝦3道鮮美海味。

「西堤牛排」即日起到5／31，不限平假日，到店內享用經典套餐1客，媽媽出示任一年輕美照，就免費招待價值206元的義式焗烤扇貝1份。