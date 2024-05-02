未來三年發展重心！國內水泥廠搶進低碳水泥

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全球追求淨零碳排、永續發展，積極推動低碳水泥和低碳混凝土，已是水泥廠必需要做且是未來營運重心；台泥已訂定目標，到2026年全部只生產及銷售低碳水泥及混凝土。亞泥墁砌水泥與石灰石水泥逐漸增產，法人預估亞泥低碳水泥產品2025年達到25％～ 30％。

除台、亞泥，包括環泥、幸福水泥及信大水泥近二年也積極投入低碳水泥及低碳預拌混凝土產能的新建及擴充。

台泥已完成擴大投資歐洲低碳水泥版圖，目前台泥持有「土耳其資產之合資公司」60％、葡萄牙Cimpor水泥公司100％股份，躋身歐洲最大低碳水泥主要供應商。

根據2023年台泥財報，稅後淨利中約45％來自歐洲低碳水泥的貢獻。

亞泥已宣布，在符合國家標準與接軌國際環境兩大前提下，擴大低碳水泥生產規模。具體目標是，預計2030年以前，墁砌水泥年出貨量從現有1萬噸衝上30萬噸，提升市場滲透率。

針對2024年起，公共工程採購全面納入淨零碳排強度，新建工程預 估碳含量(蘊含碳)，才能完成採購程序，加上2030年所有公有新建築都要達到建築能效1級或近零建築，幸福水泥已投入低碳水泥的研發產製。

另外，幸福已於新北市樹林區暨桃園市蘆竹海湖工業區，新建兩座 預拌廠，引進最新式節能設備打造高效率、低能耗、低污染預拌廠， 預計明年第四季完成，加上公司原有的三峽廠、埔心廠，建構供貨網 ，並配合生產的石灰石水泥，供應低碳建築所需的低碳混凝土。

推動石灰石水泥、高爐水泥以等低碳水泥減少碳排，是信大水泥近幾年積極進行的轉型。其中，至2023年8月底，製程使用「再生資源材料」，生產低碳混合水泥，發貨混合水泥中的高爐水泥約4萬8千公噸。

國內預拌混凝土龍頭國產建材則與加拿大商Carbon Cure策略合作「碳礦化計畫」，從工業排放物捕獲的二氧化碳，注入於新鮮預拌混凝土中，轉化為奈米級碳酸鈣結晶，永久嵌入混凝土中，有效達到碳 封存效果。

國產碳礦化混凝土已在汐止等廠產出，已用在新建集團大樓，並陸續推出市場，預估2024年出貨量可望有雙位數成長。