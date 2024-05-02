《商情》期金上漲；期銅跌近1%；原油挫逾3%；BDI微漲；可可挫近10%

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時報-商情早報

1.美元與美債回落 紐約期金上漲。

2.LME:05/01期銅收9895.50美元/公噸，跌95.50美元。

3.NYMEX:6月輕質原油跌2.93美元，每桶為79.00美元。

4.西德州原油下跌2.79美元，每桶為80.70美元。

5.05/01BDI運費指數為1688.00。

6.SICOM:05/01新加坡勞動節休市一日。

7.NYCE:5月棉花跌2.11美分，每磅為75.81美分。

8.CBOT:5月黃豆粉跌3.70美元，每公噸為342.60美元。

9.05/01TRJ-CRB下跌6.02，為285.44。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸115.91美元，跌0.53美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美元與美債回落，周三紐約期金上漲；由於美國聯準會(Fed)主席鮑爾宣布維持利率不變，導致美元指數下跌0.3%及10年期公債殖利率走弱，增加投資人以美元計價的黃金購買意願，同步令金價止跌反彈；終場收盤報價，6月黃金漲8.10美元，報2311.00美元；7月白銀漲0.10美元；7月鉑金漲6.70美元；6月鈀金跌4.20美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-獲利回吐，期銅跌近1%；銅價今年迄今為止已大漲了16%，隨著倫敦金屬交易所(LME)銅價在經歷了數年來最大幅度的漲勢之後，投資基金在每公噸10,000美元關口附近獲利了結，加上，美元走強使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴失去吸引力，致倫敦(LME)銅價下跌。終場周三指標期銅下跌95.5美元；期錫下跌613美元；期鎳下跌359美元；期鋅下跌45美元；期鋁下跌14美元；期鉛下跌37美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-周三國際原油期貨挫逾3%，至七周低點，受累美國上周原油庫存意外大幅增加，以及以色列和哈馬斯停火協議進一步樂觀，加上美國近期降息可能性減少，致提振石油需求的期望減弱，進而打壓油價大跌，美國NYMEX-6月輕質原油期貨下跌2.93美元，報每桶79美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨下跌2.89美元，報每桶83.44美元。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-運價支撐，周三BDI指數微幅續漲；儘管海岬型與巴拿馬型船運價，合計增加逾150美元，但因貨運量一直較低，未來需求前景仍不確定，使得波羅的海乾散貨BDI指數收盤呈現續漲走勢，但漲幅因此受限；其中最新報價BDI指數上漲3點，收1688點，漲幅0.2%；BCI指數上漲16點，收2116點，漲幅0.8%；BPI指數上漲2點，收作1847點，漲幅0.1%；BSI指數下跌7點，收作1478點，跌幅0.5%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-油價不振，周三大阪期膠回落逾1%；由於中東停火協議在望以及美國原油庫存和產量增加，令歐美油價昨收下跌超過3%，促使製造商轉向從石油中提取合成橡膠，進而給天然橡膠市場帶來壓力，且日本日經平均指數亦收黑，故終場大阪期膠價回落逾1%；其中大阪交易所OSE橡膠10月期貨跌1.2%，報每公斤303.4日圓；新加坡交易所SICOM橡膠5月期貨、上海交易所SHFE橡膠9月期貨，因適逢勞動節假期皆休市。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周三芝加哥穀物期貨多收揚，其中小麥期貨下跌，因美國平原和俄羅斯南部主產區急需降雨，提振早盤上漲，交易商表示，大豆期貨因價差交易而上漲，玉米期貨因美國種植條件有利而小幅走低，終場收小揚，由於加薩可能停火、全球競爭激烈以及美元走強的消息， 令原油價格下跌， 也打壓了穀物價格，終場5月小麥跌3.5美分， 5月玉米漲3.75美分，5月大豆漲10.25美分，5月黃豆油漲0.28美分，5月黃豆粉跌3.7美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-需求疲軟，周三ICE棉花期貨跌近3%；由於工廠對棉花需求量降低，以及國際油價與美股重挫，疊加投資人對美棉的悲觀情緒，同步令期棉跌至一年半以來最低水平；終場ICE美國交易所2號棉花5月棉跌2.71%，報每磅75.81美分。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-節前避險情緒，新交所鐵礦石下跌；因全球最大的鋼鐵消費國中國市場將於5月1日至3日因公休日連續假期休市，節前避險情緒，使得黑色金屬價格回調下跌，致新加坡鐵礦石期貨價格回落，但由於隨著中國房地產行業需求前景改善，大多數鐵礦石合約仍獲得月度上漲。終場周三新加坡交易所58%鐵礦石近月跌1%，報每噸104.42美元；62%鐵礦石近月跌0.46%，報每噸115.91美元。(呂方維整理)(商品行情網)