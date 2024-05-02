就是要玩！ 陸氣候異常擋不住五一小長假人潮

大陸五一小長假五天第一天，未受天候不佳影響，故宮博物院、上海迪士尼、南京博物院、橘子洲景區等多地熱門景區，均顯示假期門票售罄或約滿。多地景區發布提醒，建議錯峰出行。中國新聞網報導，大陸4月30日話題「因為天氣取消了五一出遊」登上微博熱搜第一。網友糾結：攻略都做好了，裝備也買齊了，酒店車票都訂好了。天氣不好，到底該不該去？很快，大家就用實際行動來證明假期出行的心情有多迫切。4月30日下午，出城大軍已經出發，放假前的杭州東站人潮湧動，堪比春運。大陸燈塔專業版統計，截至5月1日21時07分，2024年五一檔首日票房破4億，超過去年五一檔首日（3.149億人民幣）！大陸國片《維和防暴隊》《末路狂花錢》與日本動畫電影《間諜家家酒 代號：白》位列五一檔首日票房前三位。同時，話題「低估了五一堵車的程度」也登上熱搜首位。杭州濱江朱女士想錯峰回衢州老家，和單位請了幾個小時的假開車回家，讓她沒想到的是還是遇到了擁堵，平時兩個半小時就能到衢州，這次「差不多全程要4個小時」。五一小長假正式開啟，大陸多地景區發布提醒，假期門票售罄或預約已滿，建議錯峰出行。北京5月1日-5日，故宮博物院參觀預約顯示約滿。5月1日-5日，7日，中國國家博物館參觀預約顯示約滿。江蘇南京博物院門票顯示「已約滿」。中山陵景區實行預約參觀，5月5日還有餘票，假期前四天顯示「已約滿」。上海根據官方預約平台，上海迪士尼單人票2日-4日已售罄。湖北4月29日至5月3日，湖北省博物館、武漢科學技術館門票均已約滿。湖南5月1日-5日，湖南博物院預約名額均已約滿。另外，湖南博物院馬王堆墓坑遺址門票也已經約滿。橘子洲景區5月1日下午還有餘票，2日、3日的門票都已經約滿。景區提醒遊客：五一假期期間前往嶽麓山和橘子洲，記得提前3天預約，透過官方公眾號了解即時票務、車輛入園預約、觀光車購票資訊。河南龍門石窟3日少量餘票。洛陽白馬寺2日、3日的門票都近飽和，其他已經約滿。山東泰安市政府新聞辦公室發布《泰山景區五一假日工作溫馨提示》，截至4月28日，五一假日前三天的夜間門票，均已售罄並暫停預約。泰山景區全網全員實名制預約，實名制檢票系統已經上線運行，中外遊客均需提前預約。泰山門票提前7天預售，遊客預約成功後須在預約的時段、預約的進山口入園。