外資爆出走 全球跨國能源企業殼牌退出陸電力市場

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據美國之音報導，英國能源巨頭殼牌能源公司已經在去年年底退出中國的電力市場。美國財經媒體彭博、英國路透和主要中國媒體5月1日都報導了這則消息。大陸財經新聞網站界面新聞分析，殼牌公司退出中國電力市場的原因有兩個，一個是放緩能源轉型節奏，二是中國售電市場競爭激烈，盈利難度增大。

彭博引用殼牌公司發言人電子郵件內容說，「殼牌決定退出中國的電力價值鏈」，包括發電、貿易和營銷業務。「我們有選擇地投資電力，專注於從我們的電力組合中創造價值，這需要做出艱難的選擇。」

該公司首席執行官威爾·薩萬(Wael Sawan)表示，這是公司致力於利潤更高的業務（包括天然氣和石油業務）的努力的一部分。殼牌公司在一份聲明中表示，退出的決定自2023年底起施行。

據中國媒體報導，江蘇電力交易中心和廣東電力交易中心都證實了殼牌能源（中國）有限公司自願退出市場的申請。

殼牌能源（中國）成立於2014年，是首批註冊參加中國電力交易市場的外資公司，它是在2020年前後在江蘇和廣東註冊參加電力交易的。界面新聞認為，殼牌公司退出中國電力市場的原因有兩個，一個是放緩能源轉型節奏，二是中國售電市場競爭激烈，盈利難度增大。

報導稱，殼牌公司的石油產量在2019年觸頂回落，為因應這一變化，公司提出了轉型成為全球最大電力公司的決策。但是俄烏戰爭的爆發導致傳統能源地位回升，迫使國際石油公司在發展戰略方面回歸理性。殼牌公司在此背景下，2023年決定放棄成為全球最大電力生產商之一的目標。

界面新聞稱，自2016年之後，中國電力市場註冊企業激增，到2018年這些企業的數目超過了萬家。價格戰迭起，競爭十分激烈，利潤空間受到嚴重擠壓，這也增加了殼牌公司退出中國市場的意願。

路透分析，殼牌公司設定的年度節省成本規模為30億美元。為達此目標，該公司近幾個月退出了歐洲電力貿易業務以及多個海上風電和低碳項目。它還賣掉了美國太陽能資產，並將對它在新加坡的大型煉油和石化聯合體的業務進行審查。此外，殼牌還在全公司範圍內裁員，包括裁減低碳解決方案部門的員工。

殼牌公司發言人指出，削減不適用於殼牌電動汽車充電業務，這項業務是該公司的一個關鍵增長市場。