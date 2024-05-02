日圓匯率34年新低陸客衝了！暴買3大類：勞力士斷貨

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大陸潮新聞2日報導，日圓兌美元匯率跌至34年來新低。大陸五一假期，第一批趕赴日本「薅羊毛」旅遊大軍，已經抵達。「五一假期疊加日本匯率超跌，旅遊費用相當於四年前的七五折。」一位旅行社人士指出，除了旅遊度假，這段時間還適合「買買買」，這正是大陸出境遊日本回暖的主因之一；而大牌奢侈品、平價藥妝、海水珍珠都成了「日本土特產新三樣」。

潮新聞報導，與此同時，「日本消費漲價」相關話題也頻頻衝上熱搜，這讓遊客看到了日本消費經濟的另一面。對此，浙江旅遊職業學院教授金濤分析，日圓匯率下跌會導致輸入性通貨膨脹，食品及日用品物價上漲。不過中國遊客逗留時間短，對此感受不強，而在日本購物，尤其是奢侈品購買，仍存較大「薅羊毛」空間。

同程旅行數據顯示，最近一周，日本遊搜索量環比漲超30％，東京、大阪兩地成為中國遊客赴日的主要旅遊地；浙江、上海、江蘇、廣東等地用戶對日本旅遊的關注度位居前列。

「日本遊」火了。五一前期，浙江遊客張莉與四位朋友計畫赴日本旅行，她提前3天聯繫日本大阪地接後，卻被直接「勸退」。據地接表示，大阪已經遊客爆滿，人擠人，旅店價格也比節前漲了三倍。

張莉瞭解到，當地普通商務旅店節前約每晚300元（人民幣，下同，約合新台幣1320元），目前價格飆升到每晚1000多元。4月30日，她們原本計畫在攜程訂旅店，但看到大阪萬豪旅店5060元／晚的雙人房也僅剩一間，最便宜的房型也得3700多元。

趁著假期順利出發的浙江遊客戴曉萍，更是在4月初就報了旅行團。從杭州出發，6天5夜雙飛，價格約七、八千元，她覺得這樣的價格放在五一黃金周並不貴。

潮新聞報導，旅遊線路定製「批發商」、浙江省新世界國際旅遊公司（新世界旅遊）日本業務負責人王世昌稱，日本遊所有線路，在半個月前已經全部售罄。五一出遊與四月賞櫻相比，費用上漲約20％。相對來說，今年漲幅不大，性價比高。

王世昌說，盡管線路爆滿，但其實日本訂單約只恢復到2019年的三成，現有航班運力限制了更多遊客赴日。以杭州出港為例，抵達大阪的航班每周約20個，抵達東京的航班每天只有7個。此外，寧波機場出發，只有少數航空在飛日本線，也並非每天都有航班。

從浙江出發日本的旅行團線路看，主要以東京、富士山、大阪等地觀光為主。考慮到日本匯率處於34年來低谷，幾乎每條線路都預留了平價藥妝店、奧特萊斯和商場奢侈品專賣店等購物時間。

潮新聞報導，在日本生活了8年的華人小瑜同樣感受到，中國遊客數量在回升。她說，這幾年日本物價上漲，特別是目前房價處在「30年來最高點」。不過，遊客不太需要擔心日本旅遊消費，生活消費漲價不明顯。比如前些年1000元的日料自助餐，現在價格調至1200元。在匯率下跌情況下，性價比依然拉滿。

民宿平台Airbnb數據顯示，日本位居今年春季熱門搜索目的地榜首；攜程、飛豬資料顯示，日本均躋身全球旅遊熱門地前五。日本旅遊熱從今年年初延續至今——日本觀光局的數據顯示，2024年第一季度訪日遊客的旅遊消費總額達到1.75兆日元（約合人民幣819億元），創下單季歷史新高。其中三月，訪日遊客首次突破300萬人次，創下單月歷史最高水準。

由於匯率處在34年來最低谷，去日本「買買買」成不少中國遊客觀光之外的快樂時刻。就連長期旅居日本的浙江人李燦都稱，「這匯率，不買點東西我都難受。」「匯率是出入境旅遊的重要影響因素，日元匯率超跌，中國遊客到日本的消費能力大幅度提升，這就會刺激遊客到日本旅遊消費購物。」金濤表示。

潮新聞報導，與早些年中國遊客從日本購回智慧馬桶蓋、電飯煲相比，現在大牌奢侈品、平價藥妝、海水珍珠都成了「日本土特產新三樣」。不過「掃貨」熱潮持續下，款式售罄、店門口排長隊……不少遊客反映，「店裡聽到最多的一句話是sold out（賣完了）」。

5月1日，浙江遊客張樂樂在大阪一家LV專賣店排隊1小時後，進去只看到櫃檯剩一些非熱門款，店員告知她想找的LV郵差包、枕頭包「早在半個月前就斷貨了」。隨後，張樂樂在附近的香奈兒專櫃看到，包已經賣空，剩下些許眼鏡、首飾、衣服。附近的日本勞力士專櫃，現貨手表也都緊缺。

社交媒體上，很多遊客分享「赴日掃貨攻略」——「要被日本優衣庫價格直接嚇傻了」「去日本這樣買怒省1萬＋」……還有遊客分享排隊進店、結帳的視訊，比如11點開門的東京銀座奢侈品店，10：50就門口已經排起長隊。

為了更好接待中國遊客，不少日本商家也推出了中文服務。大阪心齋橋藥妝店導購和店內廣播是中文，店員基本都會說中文；遊客還稱在奧特萊斯用英語問鞋碼，店員中文回復，「是國內來的嗎？」此外，資生堂則推出了名為「觀美日本」的小程式，面向中國遊客發布日本旅遊、好物推薦等。 中國大陸遊客在奢侈品店、珠寶店、藥妝店等，持續顯露強勁消費力。據日本觀光廳資料顯示，今年第一季，中國遊客在日本的人均消費金額為29萬3100日圓（約合人民幣1.37萬元），在外國遊客中高居榜首。