《專訪》歷史+進行式工具書 揭開許作名新作魅力(2-2)

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【時報記者莊丙農台北報導】談企業傳承

許作名說，日立收購永大的過程，成為台灣企業併購史上的重要案例，中間有一點很重要，就是家族企業傳承。企業第二或三代接班第一個面臨問題是財產分配及繼承，如果獨子就比較單純，如果好幾個後代子孫要分配，每個人想法不一樣，容易出現爭議而糾紛隨之而來；另一個重要課題就是?產分配繼承後，那位家族成員來負責家族企業治理。

所以書裡也提到BMW、洛克菲洛、Merck家族等故事，可作為企業傳承成功的案例。許作名說，他們歷經工業革命後的經濟大發展，也經歷二戰洗禮，百多年的傳承經驗，知道家族傳承會延生許多複雜問題，所以股權主張聚集不能分散，因此大都以信託方式來聚集家產。其次，企業規模巨大，不建議出售股權，傳承下來以「企業大股東」商業哲學，在董事會上發揮「監督」與「指明大方向」的作用，營運完全委由專業管理團隊與有天賦、有能力、願意犧牲奉獻的CEO負責，例如BMW家族永遠低調，使BMW品牌在汽車界百年來保有領先地位。

談永佳捷的下一步

永佳捷三年前成立只有三個人，經過疫情有大半年沒有經營，但是2022年8月開始，併購3間小規模電梯維保公司並大力推展業務，到了去年底有200多位員工。許作名預計今年要再併購1～2家中型電梯公司、去培養發展這些公司成為永佳捷的市場區隔品牌，以利台灣與海外發展。

對於中國大陸市場，因應兩岸局勢多變，以及中美對抗、地緣經濟突顯，開始分散風險，聯同大陸供應鏈、移轉生產基地。但全球電梯最大市場還是在中國大陸，目前它有1000萬台電梯正在運行、且逐年成長，幾乎佔全世界運轉電梯的50%以上，所以內需的電梯維保、改修改造業務還會持續深耕，如果未來要轉移製造，泰國或越南或墨西哥會是考慮的地區。

台灣少子化現象，造成電梯安裝工斷層嚴重，未來電梯已經不是大幅度增量的時候，是誰的技師多就越有利，所以為了克服這些問題，永佳捷鎖定東南亞來台學習的高素質人力資源為重點栽培對象。

另外，公司也積極投入電梯研發，永佳捷下一個階段要銷售美國與澳洲等特殊需求市場，而進入美國、澳洲市場必須有UL與CE認證，尤其中美貿易戰後，對各零部件來源都很重視並要求檢驗，預計1年時間完成所需驗証後量產進入美澳市場。