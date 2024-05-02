《科技》全台首發台積電4奈米高通驍龍6 Gen1 vivo祭V30e搶中階市場

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【時報記者王逸芯台北報導】vivo日前推出全新V30系列智慧人像旗艦，受到市場正向回響，vivo趁勝追擊，看準V系列的熱銷力道，再推出V30e柔光人像美拍神機，除延續V30系列的「柔光人像3.0」技術，更配備5000萬畫素超感光主鏡頭及搭載全台首發台積電(2330)4nm高通驍龍6 Gen 1旗艦處理器。vivo V30e建議售價為14990元，電信業者則由遠傳(4904)獨家合作，祭出0元資費。

vivo V系列主打人像拍攝體驗，vivo V30e同樣搭載「柔光人像3.0」技術，較一般閃光燈高出9倍的補光面積，柔和度更較一般閃光燈提升45倍；智慧色溫調節則可自動偵測周圍環境，提供最適合的拍攝光源，即使在昏暗的環境中也能拍出電影級人像大片。5000萬畫素AF清晰主鏡頭搭載Sony IMX882超感光元件，並搭配f/1.79超大光圈，大幅提升進光亮度。前置為3200萬畫素自拍鏡頭，結合f/2.0大光圈及AF自動追焦，並貼心內建的數十種以上美妝美顏、人像風格濾鏡、以及上百種種姿勢拍照模板。此外 V30e主鏡頭更支援4K高清錄影，搭載一鍵拍攝、一鍵成片的微影片功能。vivo V30e同樣內建多巴胺底片相框，透過先進演算法智慧計算出最佳色彩搭配，全方位滿足Z世代攝影需求，搶攻年輕族群商機。

vivo V30e搭載全台首發台積電4nm高通驍龍6 Gen 1旗艦處理器，並搭載5500 mAh大容量電池，支援44W極速閃充，電池耐用度可至四年，大幅緩解電池壽命使用焦慮。6.78吋大螢幕配備120Hz刷新率，採用10.7億色AMOLED大螢幕，提供更優質的視覺享受。V30e推出「奶油白」及「可可棕」兩款新色，5月15日起正式開賣，建議售價14990元，另外，也獨家與電信商遠傳合作，祭出0元資費專案。

另外，vivo同步推出Y38 5G生活影像實力派新機，後置5000萬AF清晰主鏡頭及800萬人像補光前置鏡頭，並搭載6000mAh 44W超薄大電池，整體機身重量不到200g，建議售價9990元。