大雨助攻！石門水庫蓄水率重回30％ 估進帳1220萬噸水量

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鋒面通過帶來連日降雨，石門水庫今天清晨蓄水率重回3成以上，蓄水率重回30.1％，累計從4月30日至今，入流量扣除供水使用量增加432萬噸水量，水位上升約132公分，截至今日上午7時，水位為222.99公尺，蓄水量為6173萬噸。北區水資源分署指出，這一波降雨截至目前，石門水庫累計降雨量有49.8毫米，預估可為水庫增加1220萬噸水量。

北區水資源分署指出，從4月30日至今天清晨，降雨至今對石門水庫及新竹寶二系統具體效益良好，石門水庫蓄水率已回升至3成以上，且蓄水量已超過6000萬噸，寶二系統蓄水率亦升破四成，北部水情已逐漸𨍭好。

北水分署指出，這一波降雨截至目前，石門水庫累計降雨量有49.8毫米，預估可為水庫增加1220萬噸水量，中庄調整池及鳶山堰仍維持近滿庫狀況。另新竹寶山與寶二水庫，降雨合計84.7毫米，預估可為2水庫增加約610噸水量，截至今日7時，2水庫蓄水量約1543萬噸，蓄水率已回升至42.3％，累計自4月30日迄今，淨蓄水量增加187萬噸，蓄水率增加5.1％。

目前石門水庫、寶山及寶二水庫入流量仍高於出流量，水庫水位仍會上升，另農田經雨水充分供應已滿足，今日仍優先使用河川及埤塘水源供灌，將水節省蓄存在水庫以增加蓄水量。北水分署表示，依氣象資料分析顯示，今天仍可能有降雨，將加強守視透過節水操作及加強引水，努力讓水庫穩定供水。