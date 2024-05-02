沒財源補健保點值「年底恐漲保費」 薛瑞元認：這1點最尷尬

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立院今審查《健保法》修正案，討論是否保障點值1點0.95元、1點1元。衛福部長薛瑞元坦言，手上沒有任何財源可支應，目前安全準備金約有1300億，補點值需要705億、1155億，若每月多支出700多億，明年底安全準備金就不足1個月，因此在今年底就要考慮調保費。他直言，520將至，今日的排審「老實說有點尷尬」。

國民黨團、立委王育敏、立委蘇清泉提出《健保法》修正案，黨團、王育敏版本為保障點值1點0.95元，蘇清泉版本則是保障1點1元，由政府編列預算支應。薛瑞元今出席衛環委員會時指出，公務預算的編列有一定程序，必須前一年就編進來，若編不夠，或是根本沒有編，例如主計總處算一算發現沒有財源，此時就要動用安全準備金撥補，很快地，安全準備金就會不夠用。

根據健保署試算，保障點值1點0.95元，需要705億，若是保障1點1元，則需要1155億。薛瑞元說，目前安全準備金約有1300億，每月支出700多億，顯然明年底就會不足一個月保險給付支出，因此在今年底就要考慮調保費。

薛瑞元坦言，就他手上掌握的資源不可能做到，沒有任何財源可支應，520以後，或許新的部長能籌措出財源，若是如此，不管是1點0.96元、1點1元都比較有討論空間。「今天排審這個法案，老實說有點尷尬」。薛瑞元表示，若要保障點值1點0.95元，推估一般保費費率得調高到6％，但若是1點1元，則是6％也不夠，現行《健保法》的上限只有6％，健保署還得去借貸支應。民進黨立委林月琴表示，修正案通過點值保障，恐會造成天花板被掀開。健保署不足以支應，等同於「債留子孫」。

5月27日就是世界衛生大會，台灣已連續8年未受邀。薛瑞元表示，台灣的國際處境一直都有困難，在壓力之下尋求突破，屆時預計會由新部長帶團赴日內瓦交流。